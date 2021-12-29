Как казахстанцу найти работу в одной из стран ЕАЭС

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Для открытия новых возможностей - как для соискателей вакансий, так и для работодателей - полгода назад был открыт портал "Работа без границ". Сколько человек уже посетили данный ресурс и в какую страну больше всего откликов отправляют казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно информации, предоставленной Министерством труда и социальной защиты населения, портал поиска вакансий в странах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) посетили более 242 000 человек, из них 27 700 - граждане Казахстана.

Портал, который называется "Работа без границ", был запущен 1 июля 2021 года. Он представляет собой поисковую систему для получения доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях в государствах ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России.

Таким образом, для работодателей и соискателей открыты новые возможности, не ограничивающиеся территорией только своих стран.

На сегодняшний день количество работников и работодателей на сервисе составило 59 200 пользователей, в том числе 2 800 казахстанцев.

Граждане Казахстана направили 23 отклика на вакансии в Республике Беларусь, а на вакансии в Российской Федерации - 362 отклика.

Казахстанские работодатели, в свою очередь, получили 53 отклика от россиян и два отклика от белорусов.

При этом на собеседование российские работодатели пригласили 643 казахстанцев.

Напомним, что ранее мы сравнивали размеры средних заработных плат в ЕАЭС, и по подсчетам иностранных аналитиков, в Казахстане уровень среднего оклада самый высокий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948955-kak-kazahstantsu-trudoustroitsya-v-odnoy-iz-stran-eaes/