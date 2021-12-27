Почти 32 млрд тенге потратили на съемки фильмов и запись музыки в Казахстане

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Объем услуг по демонстрации кинофильмов значительно сократился в текущем году в Казахстане. А вот производство фильмов, телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей значительно увеличилось. Сколько денег на это потратили, читайте в материале NUR.KZ.

По информации мониторингового агентства Ranking.kz услуги в области кинопроизводства выросли за год почти на 14%.

За три первых квартала уходящего года объем услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей достиг 31,7 млрд тенге, что на 19,3% больше, чем годом ранее. Реальный же рост составил 13,5%.

Объем таких услуг без учета ненаблюдаемого или теневого сектора экономики за последние семь лет то растет, то сокращается.

Больше всего денег на съемки фильмов и запись музыки было потрачено в 2019 году - 41,2 млрд тенге. А в 2020 году было зафиксировано сокращение почти в два раза. В 2021 году сектор восстанавливался и объем услуг по производству видео- и аудиозаписей составил 30,9 млрд тенге.

Инфографика: Ranking.kz

В каких регионах были востребованы услуги кинопроизводства

Больше всего услуг по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ, фонограмм и музыкальных записей оказали в Алматы - 70,8% от объемов по стране. В стоимостном выражении сумма за год увеличилась на 23% и составила 21,9 млрд тенге.

Столица оказалась на втором месте по количеству указанных услуг, объем которых достиг 6,2 млрд тенге, а Шымкент - на третьем месте с 952,9 млн тенге. Остальные регионы отстают со значительным отрывом.

Меньше всего услуг в данном секторе было оказано в Актюбинской области - всего на 6,4 млн тенге, где произошло годовое уменьшение их объема на 39,5%.

Наибольший годовой рост объема услуг кинопроизводства, сразу в 3,2 раза, зафиксирован в Акмолинской области (57,2 млн тенге), наибольшее сокращение — в Кызылординской области, на 56,5% (57,9 млн тенге).

Инфографика: Ranking.kz

На сколько увеличились объемы отдельных услуги в сфере кинопроизводства

Деятельность по производству непосредственно кино-, видеофильмов и телевизионных программ выросла за год на 91,3%. На ее долю пришлось более половины доходов всей отрасли, которые за три квартала года составили 16,5 млрд тенге.

Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ также увеличилась, достигнув 9,2 млн тенге (+3,1%).

Деятельность по демонстрации кинофильмов сократилась на 21,2% за год, составив всего 4,7 млрд тенге. За такой же период прошлого года доходы были на уровне около 6 млрд тенге.

На целых 86,9% за год сократился объем услуг по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных программ, достигнув 346,5 млн тенге.

Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений также сократилась - на 1,3%, до 154,4 млн тенге.

Инфографика: Ranking.kz

Ранее мы сообщали, что цены на билеты в кино заметно возросли. В первую очередь это произошло из-за ограничительных мер, под которые отрасль попала в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948654-pochti-32-mlrd-tenge-potratili-na-semki-filmov-i-zapis-muzyki-v-kazahstane/