Кто может получить льготный кредит или безвозмездный грант в Казахстане

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Государственная программа "Енбек" за несколько лет своей работы помогла трудоустроить, пройти обучение, получить займы и гранты большему количеству казахстанцев. Какие категории граждан могут участвовать в программе и какую помощь получить, читайте в материале NUR.KZ.

В ноябре 2018 года была утверждена Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», целью которой, соответственно, является содействие трудоустройству населения и вовлечение граждан в предпринимательство.

Как сообщают специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 декабря 2021 года участниками программы стали более 629,3 тыс. человек.

В программе могут принять участие:

безработные;

самозанятые и непродуктивно занятые;

начинающие и действующие предприниматели;

сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста;

крестьянские и фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации;

неработающая и не занятая образованием или профессиональной подготовкой молодежь;

граждане из малообеспеченных или многодетных семей;

трудоспособные инвалиды.

Реализация программы осуществляется по направлениям обеспечения техническим и профессиональным образованием, развития предпринимательства, развития рынка труда и других комплексных мер.

В рамках программы оказано 764,7 тыс. мер содействия занятости, в том числе:

Трудоустроены 470 200 человек, из них 359 000 – на постоянную работу. На краткосрочные курсы направлены 16 900 человек, на обучение по техническому и специальному образованию – 15 000 человек. Льготные микрокредиты для открытия своего бизнеса получили 8 400 человек. Безвозмездные государственные гранты для реализации бизнес-идей получили 28 200 человек. На субсидируемые рабочие места трудоустроены 177 800 человек. Из них: на социальные места - 18 200, на молодежную практику – 26 000, на общественные работы – 133 500. В другие регионы для реализации мобильности трудовых ресурсов были переселены 7 016 человек (2 092 семьи). Из 2 926 трудоспособных переселенцев на новом месте жительства 2 067 человек были трудоустроены, 172 человека занялись предпринимательством, семеро были направлены на обучение.

В 2020 году в программе участвовали 649 000 человек, из которых было трудоустроено 437 300, в том числе на постоянную работу - 319 200.

На развитие массового предпринимательства было выдано 12 700 микрокредитов и 44 900 государственных грантов.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18 700 человек, а обучением в организациях технического и специального образования были охвачены 18 400 человек.

Из трудоизбыточных регионов было переселено 5 800 человек (1 800 семей).

Напомним, что в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, ожидается, что еще 150 тысяч казахстанцев, среди которых 30 тысяч молодых людей, пройдут обучение и увеличат количество предпринимателей в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947938-kto-mozhet-poluchit-lgotnyy-kredit-ili-bezvozmezdnyy-grant-v-kazahstane/