"Государство проехалось по тем, кто не спешил снимать пенсионные": эксперт о поднятии порога достаточности

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал поднятие порога достаточности для снятия пенсионных накоплений. По его словам, ЕНПФ поднял порог более, чем на 70%, передает NUR.KZ.

По его мнению, пострадали те, кто не торопился снимать накопления, чтобы накопить сумму побольше.

"Государство проехалось по тем, кто не спешил снимать пенсионные накопления в надежде чуток докопить и потом приобрести жилье. ЕНПФ поднял пороги достаточности более, чем на 70%.

Перекачали строительный рынок деньгами, переопустошили пенсионную кубышку, дали высокооплачиваемым слоям окэшить накопления - пора включать осмотрительность и бережливость", - написал Абишев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что минимальный порог достаточности для снятия пенсионных в Казахстане увеличат почти в два раза с нового года. Казахстанцы раскритиковали это решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945118-gosudarstvo-proehalos-po-tem-kto-ne-speshil-snimat-pensionnye-ekspert-o-podnyatii-poroga-dostatochnosti/