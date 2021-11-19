95% казахстанцев вынуждены тратить деньги на дополнительное обучение детей

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вопрос качественного обучения детей стоит перед каждым родителем. Однако в попытке дать хорошее образование родителям приходится тратить семейный бюджет на дополнительное обучение. О том, сколько денег в среднем уходит на эти цели, читайте в материале Нурфин.

Школьное образование должно покрывать широкий набор знаний, подготавливая ученика к последующему обучению и формированию будущей карьеры.

Однако казахстанцы стараются дать дополнительное обучение для своих детей, чтобы улучшить их подготовку.

Так, согласно опросам родителей учеников, в 2020 году 94% респондентов были вынуждены тратить дополнительные деньги из семейного бюджета на внешкольное обучение детей.

А согласно опросу 2021 года, эта доля выросла до 95% среди 620 опрошенных лиц. Об этом сообщает объединение юридических лиц «Ассоциация учреждений частного образования».

Сколько денег тратится на одного ребенка

Расходы одной семьи на дополнительное обучение ребенка зависят от различных факторов. Согласно данным опроса, размеры затрат разделились на несколько групп.

Сколько денег тратится на дополнительное обучение одного ребенка. Источник: Ассоциация учреждений частного образования

Так, 18,2% родителей тратят в среднем от 10 до 30 тыс. тенге в месяц на одного ребенка школьного возраста.

Сумму расходов от 35 до 50 тыс. тенге в месяц имеют 26,6% респондентов.

А 50% опрошенных вовсе платят более 55 тыс. тенге на внешкольное обучение одного ребенка.

В то же время 75% родителей отмечают, что платят за дополнительные обучающие курсы уже более 1 года.

Как указывают авторы исследования, по итогам опроса выяснилось, что общее подорожание товаров и услуг повлияло на уровень затрат, направленных на обучение детей.

Иллюстративное фото: Freepik

Почему казахстанцы тратятся на дополнительное обучение

Основной причиной затрат на внешкольное обучение своих детей 64,6% опрошенных казахстанцев назвали неудовлетворенность качеством школьных знаний.

При этом в прошлом году этот показатель был ниже – 63%.

В целом уровень полной удовлетворенности школьным образованием за год не изменился и остался на отметке 5,2%.

47% респондентов недовольны, но отмечают, что имеются отдельные школьные предметы, которые преподаются хорошо.

А количество полностью неудовлетворенных достигло 21,3%.

Как отмечают в Ассоциации учреждений частного образования, правительству следует задуматься о возмещении расходов казахстанцев за дополнительное внешкольное обучение.

"Подобный механизм позволит открыто и честно признать проблему того, что затраты на образование и работа профильного министерства в стране не только малоэффективны, но и порождают новые теневые формы рынка, отвлекая значительную часть денежных ресурсов на решение последствий", – отмечается в сообщении Ассоциации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1942821-95-kazahstantsev-vynuzhdeny-tratit-dengi-na-dopolnitelnoe-obuchenie-detey/