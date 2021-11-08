На 30% подорожали авиаперевозки в одном из регионов Казахстана

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Введение ограничительных мер имело негативное воздействие на объем услуг авиакомпаний. Однако в 2021 году показатели уже обгоняют докризисные значения. В то же время оказалось, что и цены на услуги авиаперевозок выросли. Подробнее читайте в материале Нурфин.

За 3 квартала 2021 года авиакомпании достигли совокупного дохода в объеме 265,7 млрд тенге. В сравнении с тем же периодом 2020 года (135,8 млрд тенге), этот показатель вырос в два раза.

Большую часть дохода обеспечили услуги по перевозке пассажиров. Их объем составил 252,6 млрд тенге.

Остальная часть приходится на грузоперевозки – 13,1 млрд тенге.

Но вместе с ростом доходов от пассажиропотока увеличились и цены. Об этом сообщает аналитический портал Finprom.kz.

Индекс цен на авиаперевозки в регионах Казахстана. Источник: Finprom

На сколько подорожали услуги авиакомпаний

Общая стоимость услуг по воздушным пассажироперевозкам в октябре 2021 года увеличилась в среднем на 8,7%, в сравнении с октябрем прошлого года.

Среди регионов Казахстана больше всего авиаперевозки подорожали для населения Туркестанской области. Здесь услуги авиакомпаний выросли в цене на 30% за год.

Также существенное подорожание коснулось жителей:

Кызылординской области – услуги по воздушной перевозке стали дороже на 22,9%,

Мангистауской области – рост цен на 19,4%, в сравнении с показателями октября 2020 года.

В нескольких регионах, несмотря на общее подорожание, зафиксировано снижение цен.

Так, в Павлодарской области услуги авиакомпаний стали дешевле на 12,7%, в ЗКО – на 15,3%. Наибольшее падение цен отмечено в Акмолинской области – на 22,5%.

Только в Северо-Казахстанской области цены не изменились, в сравнении с октябрем 2020 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941032-na-30-podorozhali-aviaperevozki-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/