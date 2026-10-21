Кто может получить отсрочку по кредитам автоматически в Казахстане

Казахстанцы во время срочной службы могут получить отсрочку по кредитам. Это касается даже тех займов, которые уже были просрочены. Обращаться в банк или МФО для этого не нужно. Подробнее – на NUR.KZ.

Граждане Казахстана, призванные на срочную воинскую службу, могут не платить по банковским займам и микрокредитам в течение всей службы и еще 60 календарных дней после ее окончания.

Как получить отсрочку по кредитам

Как напомнили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, отсрочка предоставляется автоматически. На этот период приостанавливаются платежи по основному долгу и вознаграждению, а проценты не начисляются.

Обращаться напрямую в банк или микрофинансовую организацию (МФО) не нужно. Также не требуется подавать заявление, предоставлять справку из военкомата или подписывать дополнительное соглашение – всю информацию кредиторы получают от Министерства обороны РК.

Что будет с просроченными кредитами

Если просрочка по кредиту возникла еще до призыва, задолженность не исчезнет, однако процедуры взыскания приостанавливаются на период прохождения срочной службы.

Тем не менее срочникам рекомендуют проверить свои кредитные обязательства и при необходимости принять меры для урегулирования задолженности.

Новый кредит в армии не выдадут

С 31 августа 2025 года военнослужащим срочной службы запрещено выдавать новые банковские займы и микрокредиты.

При рассмотрении заявки банк или МФО проверяет кредитный отчет гражданина. Если в нем указано, что человек проходит срочную воинскую службу, ему просто отказывают в выдаче нового займа.

Отметим, что за первую половину 2026 года отсрочки получили 30 тыс. военнослужащих по займам на 7,5 млрд тенге. Всего же с момента появления этого механизма, им воспользовались 82,1 тыс. срочников, а сумма их займов составила 23,5 млрд тенге.

Важно: отсрочка не означает списание долга. После ее окончания заемщику все равно придется платить по кредиту.

Ранее сообщалось о том, что тысячи казахстанских военнослужащих не получили положенную им отсрочку по кредитам. Однако проблема решилась, когда в дело вмешалась военная прокуратура. Также напомним, что казахстанцы могут сами пожаловаться на отсутствие отсрочки. Как это сделать, мы рассказывали здесь.

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