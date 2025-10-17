Правила сдачи биометрии в банках планируют изменить в Казахстане
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин в мажилисе рассказал, как будет урегулирован процесс сдачи биометрии клиентами в банках, передает корреспондент NUR.KZ.
Ростислав Коняшкин сообщил, что сегодня часть банков проводит биометрическую идентификацию на своей стороне.
"Мы не говорим о том, чтобы тотально отключить биометрию во всех банках. Мы говорим о том, что первая идентификация должна проходить с применением Национальной биометрической платформы и об интеграции их биометрических систем с национальной платформой при необходимости, для передачи данных", - отметил он.
Правила по использованию биометрии в финансовом секторе будут, по его словам, приниматься Нацбанком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка по согласованию с их министерством.
"В них будет прописано, в каких случаях будет применяться биометрия. Будем откровенны: другие представители депутатского сообщества выходили на нас с инициативой о том, чтобы всех перевести на единую биометрическую платформу. Мы же говорим о том, чтобы определить - в каких случаях к ней необходимо обращаться, чтобы мы были уверены, что гражданин действительно обращался за этой услугой.
Есть банки, которые используют топовые передовые решения. А есть банки, которые используют решения намного хуже государственных", - мотивировал он позицию ведомства.
В марте прошлого года стало известно, что в Казахстане планируют ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении микрокредитов. Таким образом хотят усилить безопасность граждан.
А в июле текущего года в Казахстане изменились правила выдачи онлайн-кредитов. Теперь для получения займа нужны ЭЦП или прохождение биометрии.
