"Можно сказать, простили": кому из казахстанцев списали долги на общую сумму в 180 млрд тенге
Опубликовано:
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве рассказал, насколько эффективен закон "О банкротстве физических лиц" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Ержан Биржанов рассказал, сколько человек на сегодня признаны банкротами в Казахстане.
"На сегодня 45 200 человек признаны банкротами, сумма их долга составляла 180 млрд тенге. Эти деньги, можно сказать, им простили. Это, в основном, долги перед банками. Из них более 13 тыс. человек - это люди, которые не смогли погасить свои обязательства на протяжении пяти лет, то есть они длительное время были должниками.
2500 человек - это социально уязвимые семьи - их долги были списаны", - заявил вице-министр.
Он же рассказал, почему казахстанцам отказывают в банкротстве.
"У людей, которые подают на банкротство, не должно быть активов. Тем, кто подал заявки на банкротство, у большинства есть машины или квартира. Они не могут быть признаны банкротами. Таких случаев много", - пояснил Биржанов.
Напомним, с 3 марта 2023 года в Казахстане начал действовать закон, который позволяет гражданам с неподъемными долгами объявлять себя банкротами. В 2024 году процедуру банкротства заметно упростили, убрав из нее ряд требований.
А в феврале текущего года стало известно, что в Казахстане хотят упростить процедуру банкротства, отменив для должников с оформленными до 2025 года кредитами обязательное урегулирование долга.
