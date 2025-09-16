Как казахстанцы пытаются "схитрить", чтобы списать свои кредиты, рассказал эксперт

Требование о согласии супругов для выдачи кредитов было направлено на защиту граждан от долгов. Но они находят лазейки, чтобы попытаться и получить деньги, и списать займы. Об этом читайте на NUR.KZ.

Эксперт Даулет Абжанов описывает различные схемы, используемые для попыток списания кредитов, включая оформление займов на рефинансирование без указания цели и использование кредитов супругами без формального согласия.

Для решения проблемы предлагается устранить формальный подход к применению нормы, учитывать добросовестность заемщиков и применять принцип недопустимости злоупотребления правом при рассмотрении требований о списании долгов.

В сентябре 2024 года была введена норма, согласно которой казахстанцам нужно получить разрешение от супруга или супруги, чтобы оформить кредит на сумму от 1 тыс. МРП (3 932 000 тенге на 2025 года).

В случае отсутствия согласия от супруги или супруга эти займы считаются выданными с нарушениями, и их могут официально списать.

Как сообщает эксперт Даулет Абжанов в своей статье, опубликованной на портале "Параграф "Юрист", спустя год после принятия подобных мер сбылись опасения их противников, которые указывали на риски иждивенчества и злоупотребления недобросовестными должниками.

Недочеты текущей системы

Среди обнаруженных за год проблем системы кредитования с подтверждением согласия супругов эксперт выделяет:

невозможность получения банками достоверных сведений о том, состоит ли заемщик в браке или нет – оцифрованными оказались менее половины всех браков (по состоянию на май 2025 года), а более 55% записей о заключении брака содержат неполные данные (отсутствуют ИИН и иные персональные данные для точной идентификации физлица);

неполное регулирование – не совсем понятно, требуется ли согласие супругов, если заем частично направляется на рефинансирование долга в банках и частично расходуется на другие потребительские цели.

В итоге возникают ситуации, когда кредиты специально оформляются с намерением добиться их списания в будущем.

Какие уловки применяют казахстанцы

Среди примеров откровенного злоупотребления применения правила о согласии супругов при кредитовании эксперт отмечает следующие ситуации из реальной юридической практики:

кредит фактически использован на рефинансирование другого банковского займа – оформляя кредит на 7 млн тенге , заемщик не указал конкретную цель финансирования, а лишь написал "на потребительские цели" (согласие супруги не запросили). Но деньги были потрачены на рефинансирование долга в другом банке, после чего супруга заемщика обратилась с требованием списать долг, ссылаясь на отсутствие своего согласия;

– оформляя кредит на , заемщик не указал конкретную цель финансирования, а лишь написал "на потребительские цели" (согласие супруги не запросили). Но деньги были потрачены на рефинансирование долга в другом банке, после чего супруга заемщика обратилась с требованием списать долг, ссылаясь на отсутствие своего согласия; пользование супругой заемщика полученным займом – заемщик получил кредит без формального согласия супруги, которая затем обратилась с требованием списать долг. Но позже выяснилось, что сумма выданного банковского займа была получена ей же через обналичивание в банкомате;

– заемщик получил кредит без формального согласия супруги, которая затем обратилась с требованием списать долг. Но позже выяснилось, что сумма выданного банковского займа была получена ей же через обналичивание в банкомате; получение банковского займа с фактического согласия супруги – кредит был выдан без формального согласия супруги, в результате выдвинуто требование о списании. Однако позже выяснилось, что семейная пара вместе пришла в банк для оформления займа и вместе получила деньги с кассы;

– кредит был выдан без формального согласия супруги, в результате выдвинуто требование о списании. Однако позже выяснилось, что семейная пара вместе пришла в банк для оформления займа и вместе получила деньги с кассы; использование банковского займа на общие нужды – полученный в банке кредит заемщик направил на открытый им жилищный вклад для покупки квартиры. Но позже он обратился в первый банк с требованием списать долг, так как заем оформлен без согласия его супруги.

"Порой недобросовестные заемщики даже не стесняются в своих намерениях, заявляя требования о списании долгов чуть ли не на следующий день после получения банковского займа...

Иногда подобные требования заявляются даже не супругами, а самими заемщиками, что наглядно демонстрирует истинную цель подобных обращений – не защиту интересов семьи, а уклонение от надлежащего исполнения обязательства по полученному кредиту.

Норма правила о согласии супругов получила настолько извращенное восприятие недобросовестными должниками, что вызывает оторопь даже у некоторых судей, рассматривающих подобные споры", – отмечает эксперт.

В свою очередь важно отметить, что подобные действия недобросовестных заемщиков могут негативно отразиться на остальных казахстанцах – банки могут ужесточить правила выдачи займов, увеличить ставки из-за повышенных рисков неуплаты и так далее.

Как можно улучшить ситуацию

Чтобы избежать подобных ситуаций в сфере кредитования, эксперт предлагает:

устранить формальный подход без учета истинного назначения данной нормы – то есть, если казахстанцы оформили кредит без согласия супруги/супруга и потратили деньги не на азартные игры (именно для защиты от этого риска было принято требование о согласии), то им должно быть отказано в списании такого долга;

– то есть, если казахстанцы оформили кредит без согласия супруги/супруга и потратили деньги не на азартные игры (именно для защиты от этого риска было принято требование о согласии), то им должно быть отказано в списании такого долга; соизмерять норму правила о получении согласия супруги с нормами о добросовестности и недопустимости злоупотребления правом – если супруги пытаются списать кредитный долг, ссылаясь на то, что не было согласия второго супруга, но при этом злоупотребляют правом, то суд должен отказать им, чтобы защитить законные интересы банков.

"Не лишним будет напомнить, что применение правила о последствиях согласия супругов на получение кредитов не исключает применения двусторонней реституции, в случае признания сделки недействительной.

Так что, как минимум, сумму основного долга должникам возвращать придется", – отмечает эксперт.

Напомним, что не всегда для оформления займа требуется согласие супругов.

Также в 2024 году были приняты меры по защите населения от закредитованности, включая списание некоторых долгов. Однако не все обязательства могут быть "прощены" казахстанцам.

