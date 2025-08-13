jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Что делать казахстанцам, если банк заблокировал карту за частые переводы

      Опубликовано:

      Ноутбук и банковская карта
      Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Частые денежные переводы в Казахстане могут привести к блокировке банковского счета. В этом случае гражданам надо связаться с банком и сообщить об ошибке. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      С блокировкой банковского счета может столкнуться каждый казахстанец. Как правило, в такой ситуации оказываются должники, однако под "раздачу" могут попасть и невинные граждане.

      Как объяснили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, банк может заблокировать счет даже тому человеку, который слишком часто переводит или получает деньги, особенно из-за границы. Это не значит, что переводить деньги незаконно – банк таким образом просто "перестраховывается".

      Если такое произошло, казахстанцам не стоит паниковать. Первым делом нужно проверить уведомление в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.

      Также следует связаться с банком через call-центр или обратиться в ближайшее отделение – важно понять, в чем причина блокировки и что нужно сделать для восстановления доступа.

      Стоит заранее подготовить документы, которые смогут подтвердить происхождение средств. Важно сразу дать понять, что эти деньги не замешаны в преступных схемах или в операциях по "отмыванию".

      Как правило, после того как ситуация проясняется, банк восстанавливает доступ. А чтобы избежать блокировок, можно заранее предупредить банк, если планируется перевести или получить крупную сумму денег, а также провести другую нетипичную операцию.

      Впрочем, блокировка счета может происходить и по другим причинам:

      Независимо от причины, действовать следует по одному и тому же шаблону:

      1. обращаемся в банк;
      2. выясняем причину;
      3. исправляем ошибку – если счет заблокирован из-за задолженности, то ее следует погасить и сообщить об этом судебному исполнителю, который наложил арест.

      В большинстве случаев блокировка банковского счета – временная мера, призванная защитить клиента и сам банк от подозрительных операций. Однако быстрая реакция, готовность предоставить необходимые документы и заблаговременное уведомление банка о крупных или нестандартных операциях позволит избежать серьезных проблем.

      К слову, свою личную карту не следует использовать для бизнеса. Если на нее регулярно поступает множество переводов, банк может заподозрить клиента в незаконном предпринимательстве и просто приостановить все операции.

