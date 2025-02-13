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Бизнесмен Вячеслав Ким подал заявку на покупку Jusan Bank

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Вячеслав Ким
Вячеслав Ким. Фото: olympic.kz

Известный казахстанский бизнесмен Вячеслав Ким подал заявку в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка на покупку Jusan Bank, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Kaspi.kz.

"Я подал заявку в АРРФР на приобретение 97,5% акций Jusan Bank. В настоящее время эта заявка находится на рассмотрении АРРФР. Ожидается, что регулятор примет решение после детального изучения заявки. Отмечу, что эта сделка не имеет отношения к компании Kaspi.kz", - заявил предприниматель.

Напомним, в апреле прошлого года, по данным журнала Forbes, сооснователь Kaspi.kz Вячеслав Ким был признан самым богатым казахстанцем. На тот момент он занимал 511-ю строчку мирового рейтинга, его состояние оценили в 5,8 млрд долларов. Авторами отмечался значительный рост доходов в 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2220413-biznesmen-vyacheslav-kim-podal-zayavku-na-pokupku-jusan-bank/