Сколько денег казахстанцы задолжали ломбардам

За год долг казахстанцев перед ломбардами вырос на 27,5%. Общая сумма по итогам 2 квартала 2024 года достигла 229,3 млрд тенге. О том, сколько приходится на просрочки, читайте на NUR.KZ.

Взять в долг казахстанцы могут не только в привычных банках и микрофинансовых организациях, но и в ломбардах. Стоит отметить, что такой возможностью пользуются многие граждане.

Как передает портал Finprom, на конец второго квартала 2024 года 505 казахстанских ломбардов выдали казахстанцам микрокредиты на общую сумму 229,3 млрд тенге – это сразу на 27,5% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Примечательно, что не все заемщики ответственно подходят к обслуживанию своих обязательств – почти треть всего объема микрокредитов ломбардов имеют просроченную задолженность (31,1%). В деньгах это порядка 71,4 млрд тенге.

Кредитный портфель ломбардов. Инфографика: finprom.kz

На долю микрокредитов, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL90+), между тем приходится лишь 3,8% портфеля, или порядка 8,7 млрд тенге. Впрочем, это сразу в полтора раза больше, чем было год назад.

Просрочки по кредитам в ломбардах. Инфографика: finprom.kz

В каждом ломбарде уровень NPL90+ свой. Например, только среди топ-20 ломбардов, на которые приходится 74,7% всех займов, доля серьезных просрочек варьируется от 0% до 23,6%.

Стоит также отметить, что в целом рынок ломбардов отличается относительно "чистым" кредитным портфелем. Например, ранее мы рассказывали об общем рынке кредитования Казахстана – там доля NPL90+ достигает 10,7% по состоянию на 1 октября 2024 года.

Но это связано со спецификой работы ломбардов: все займы выдаются под залоговое имущество, которое через некоторое выставляется на продажу, если заемщик не возвращает свой долг. "Токсичные" займы таким образом погашаются после его реализации.