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Эзотерика

Выгодна ли покупка техники и прочего имущества в ломбардах Казахстана

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Мужчина держит в руках товары и деньги
Покупка в ломбарде. Иллюстративное фото: emyerson/Getty Images

Чтобы сэкономить деньги, можно приобрести товары через ломбарды, в которые казахстанцы сдают свое имущество. Но при этом будут иметься риски, связанные с их техническим состоянием, сообщает NUR.KZ.

Ломбард – это финансовая организация, деятельность которой похожа на микрофинансовые организации (МФО).

Так, в ломбардах казахстанцы могут оформить микрозаймы, которые будут обеспечены их личным имуществом: дорогой техникой, одеждой, ювелирными украшениями, гаджетами и даже строительными инструментами.

Также можно купить такое имущество в качестве клиента. Но при этом важно учитывать некоторые нюансы.

Выгода ли покупки в ломбарде

Одним из главных преимуществ при покупке товаров из ломбарда является их стоимость.

Так как сдаваемое заемщиками или проданное ломбарду имущество является подержанным, то зачастую его стоимость в итоге будет ниже, чем в среднем по рынку. Благодаря этому можно сэкономить деньги при приобретении домашней техники, гаджетов, ювелирных изделий и так далее.

При этом ломбарды зачастую предлагают рассрочки, чтобы покупателю было удобнее приобрести товар.

В качестве защиты покупателя от претензий бывшего владельца имущества обычно предлагается гарантия юридической защиты – то есть доказательство того, что данный товар не был краденным или незаконно приобретенным.

Однако некоторые риски для покупателя сохраняются.

Покупатель и продавец подписывают договор
Оформление договора. Иллюстративное фото: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images

Чем рискует покупатель

Одной из главных неприятных находок при покупке в ломбарде может стать техническое состояние имущества. На это особенно важно обратить внимание, если товар выставлен по слишком низкой цене.

Дело в том, что ломбарды обычно не дают какую-либо гарантию на техническое состояние имущества, а только на юридическую прозрачность сделки. Поэтому важно осматривать товар лично, уточняя, какие недостатки имеются.

Например, телевизор с некоторыми повреждениями на экране может иметь серьезные нарушения системы, которые в итоге грозят стать дорогостоящей поломкой в будущем. А смартфоны или прочие гаджеты могут иметь следы ремонта и замены деталей на неоригинальные запчасти – все это можно выявить только при личном осмотре.

Также часто вернуть купленное имущество будет сложнее или вовсе невозможно, поэтому нужно внимательно изучать условия договора.

Другими словами, покупка в ломбарде может оказаться выгодным решением с точки зрения стоимости товаров. Однако важно выбирать их лично, чтобы знать, какие недостатки и риски имеются.

Ранее мы рассказывали, в чем выгода уцененных товаров в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2065998-vygodna-li-pokupka-tehniki-i-prochego-imuschestva-v-lombardah-kazahstana/

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