Кому из казахстанцев могут снизить платежи по кредитам

В мажилисе одобрен в первом чтении проект закона с нормой по защите граждан из социально-уязвимых слоев при регулировании задолженности по просроченным кредитам, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг".

Сегодня на пленарном заседании мажилиса основные новеллы документа представила глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

"Первый блок поправок направлен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций. (...) Для либерализации требований для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании", – сказала она.

Также законопроектом снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов, с 20 млрд до 10 млрд долларов для привлечения большего количества иностранных инвесторов.

Законопроектом предусмотрены и другие дальнейшие меры по развитию страхового рынка и рынка ценных бумаг.

Помимо этого, в рамках законопроекта предусмотрены поправки, инициированные депутатами, для дальнейшей защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой доступности.

"Основными поправками предусмотрено расширение доступа финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями.

При регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Исключается взимание ряда неустоек по банковским займам, а также введено ограничение по предельному размеру комиссий по договорам банковского займа", – указала Абылкасымова.

Для финансовых организаций вводится требование по утверждению внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов.

Добавим, сегодня глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты. По ее словам, предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика.

Мы также писали, какие кредиты не будут списаны в Казахстане по новому закону. Новые правила защиты казахстанцев от закредитованности подразумевают возможность избавиться от некоторых долгов. Но это действует лишь в случаях нарушения прав заемщиков. Подробнее читайте здесь.

Отметим, в конце августа финансовые аналитики заявили, что в Казахстане растут риски закредитованности населения.