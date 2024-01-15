Что делать казахстанцам, если просрочен кредит в банке или МФО

Как действовать заемщику, у которого возникли трудности с погашением займа и появлением просрочки, рассказал эксперт, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал во время , как быть в случае, если возникли трудности с выплатой кредита.

Так, по его словам, банк или МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления, напомнив, что нужно внести платеж, указав точный размер возникшей просрочки, и сообщив о праве заемщика обратиться к кредитору.

Также заемщику должны сообщить о последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам.

"Поэтому, если заемщик не может исполнять свои обязательства, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию. Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности", - рассказал Терентьев.

После получения от кредитора уведомления о возникшей просрочкезаемщику необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в финансовую организацию, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита. Сделать это можно письменно или другим способом, который указан в договоре.

В заявлении нужно указать:

причину неисполнения своих обязательств, подтвержденную документально;

свои варианты по исполнению обязательств.

Эксперт добавил, что, согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

"Банк обязан принять заявление, зарегистрировать и рассмотреть", - подчеркнул Александр Терентьев.

В течение 15 календарных дней банк должен предоставить ответ, в котором либо согласится с предложенными изменениями, либо предложит свои варианты, либо откажет в изменениях с мотивированным обоснованием причин.

Терентьев отметил и случаи, когда заемщик может попросить внести изменения в договор займа: в случае, если он оказался без работы и зарегистрировался в органах занятости; если относится к категории СУСН или является получателем адресной социальной помощи.

Также причинами могут быть временная нетрудоспособность заемщика, связанная с болезнью; выход заемщика в отпуск по уходу за ребенком; призыв заемщика на срочную воинскую службу; по семейным обстоятельствам, связанным с болезнью, смертью близкого родственника, супруга заемщика, повлекшие дополнительные расходы.

Кроме того, изменения в договор займа можно внести в случае кражи, пожара, затопления.

"Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения", - рассказал спикер.

В случае если заемщику не удалось достичь согласия с банком или МФО, то он вправе обратиться в Агентство, добавил он.