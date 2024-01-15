Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Что делать казахстанцам, если просрочен кредит в банке или МФО

Опубликовано:

Одна рука передает другой долларовые купюры
Передача денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Как действовать заемщику, у которого возникли трудности с погашением займа и появлением просрочки, рассказал эксперт, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал во время брифинга на площадке РСК, как быть в случае, если возникли трудности с выплатой кредита.

Так, по его словам, банк или МФО обязаны уведомить заемщика о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления, напомнив, что нужно внести платеж, указав точный размер возникшей просрочки, и сообщив о праве заемщика обратиться к кредитору.

Также заемщику должны сообщить о последствиях невыполнения своих обязательств по кредитам и микрозаймам.

"Поэтому, если заемщик не может исполнять свои обязательства, то в первую очередь ему нужно обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию. Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности", - рассказал Терентьев.

После получения от кредитора уведомления о возникшей просрочкезаемщику необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в финансовую организацию, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита. Сделать это можно письменно или другим способом, который указан в договоре.

В заявлении нужно указать:

  • причину неисполнения своих обязательств, подтвержденную документально;
  • свои варианты по исполнению обязательств.

Эксперт добавил, что, согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

  • изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;
  • отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;
  • изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
  • изменение срока займа;
  • прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
  • самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;
  • представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;
  • реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

"Банк обязан принять заявление, зарегистрировать и рассмотреть", - подчеркнул Александр Терентьев.

В течение 15 календарных дней банк должен предоставить ответ, в котором либо согласится с предложенными изменениями, либо предложит свои варианты, либо откажет в изменениях с мотивированным обоснованием причин.

Терентьев отметил и случаи, когда заемщик может попросить внести изменения в договор займа: в случае, если он оказался без работы и зарегистрировался в органах занятости; если относится к категории СУСН или является получателем адресной социальной помощи.

Также причинами могут быть временная нетрудоспособность заемщика, связанная с болезнью; выход заемщика в отпуск по уходу за ребенком; призыв заемщика на срочную воинскую службу; по семейным обстоятельствам, связанным с болезнью, смертью близкого родственника, супруга заемщика, повлекшие дополнительные расходы.

Кроме того, изменения в договор займа можно внести в случае кражи, пожара, затопления.

"Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов, что не позволяет ему исполнять в полном объеме свои обязательства. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения", - рассказал спикер.

В случае если заемщику не удалось достичь согласия с банком или МФО, то он вправе обратиться в Агентство, добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2055478-chto-delat-kazahstantsam-esli-prosrochen-kredit-v-banke-ili-mfo/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.