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Резонанс вокруг "Отбасы банка" прокомментировал глава Нацбанка

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Ипотека
Игрушечный дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Нацбанка на брифинге рассказал, с чего начался "шум" вокруг "Отбасы банка": почему сначала появилась информация, что он перестанет быть банком, а затем – ее опровергли, передает NUR.KZ.

По мнению председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, вокруг "Отбасы банка" возникло "много шума из ничего" - разная информация о его новом статусе появлялась, поскольку правительство изменило позицию.

"Я хотел бы пояснить, почему вообще предлагалось "Отбасы банк" вывести из периметра регулирования Нацбанка и АРРФР… потому что правительством и министерском промышленности и строительства предлагалось, что "Отбасы банк" будет чуть ли не строить сам: не только вести общестрановой перечень очередников, но и заключать договоры, быть заказчиком и т.д.

Естественно, это полностью исключало его возможность оставаться финансовым институтом, потому что, как вы знаете, банки второго уровня не могут заниматься другой деятельностью. То есть (к примеру - прим. ред.) "Халык банк" не может заниматься строительством, либо каким-то еще иным бизнесом.

Поэтому, когда у правительства сложилось мнение, что "Отбасы банк" будет заниматься непосредственно вовлеченностью в жилищный сектор, тогда финрегуляторы рассказали, что тогда он не может быть банком и не может быть поднадзорным субъектом", - сообщил Сулейменов.

Однако далее, по его словам, позиция правительства изменилась: функционал "Отбасы банка" решили сохранить, но добавить ему новую функцию в виде ведения реестра очередников по всей стране.

"Он останется поднадзорным субъектом… он - значимый банк, системно значимый банк, особенно на рынке ипотеки. И мы за ним хотим наблюдать, мы хотим контролировать, чтобы, не дай бог, не сложить какие-то риски: ни для финансовой системы, ни для депозиторов и заемщиков", - добавил Сулейменов.

Напомним, вчера премьер-министр Алихан Смаилов также комментировал ситуацию вокруг "Отбасы банка" - он заявил, что информация была либо неверно озвучена, либо неверна воспринята. "Отбасы банк", по его словам, останется банком второго уровня.

Новости о преобразовании "Отбасы банка" в институт развития появились после обсуждения в мажилисе законопроекта по вопросам реформирования жилищной политики - в его рамках предлагалось вывести "Отбасы банк" из системы БВУ (банков второго уровня).

Позже информацию о выведении "Отбасы банка" из БВУ опровергла председатель Ляззат Ибрагимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2047516-rezonans-vokrug-otbasy-banka-prokommentiroval-timur-suleymenov/

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