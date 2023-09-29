Ставки по микрокредитам "до зарплаты" повысят в Казахстане

В Казахстане с 1 октября могут подорожать микрокредиты "до зарплаты", ведь по ним вырастут предельные процентные ставки, если срок займа превысит 45 дней. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 октября 2023 года клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в Казахстане ждут некоторые перемены. В частности, это касается стоимости микрозаймов.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало постановление, которое вносит изменения в правила определения предельной ставки вознаграждения по беззалоговым микрокредитам "до зарплаты".

Напомним, что так называют займы, размер которых не превышает 50 месячных расчетных показателей (172 500 тенге), а срок составляет не более 45 дней. То есть их обычно берут, чтобы отдать в ближайшее время.

Но, согласно тексту документа, при увеличении срока действия договора о предоставлении такого микрокредита на срок, превышающий 45 календарных дней, максимальная процентная ставка составит 0,4% в день, хотя ранее было 0,35%.

Стоит отметить, что данное изменение может сильно ударить по финансовому состоянию заемщиков.

"Если приводить эти цифры к годовой ставке, то получается, что по микрокредитам до 103 500 тенге ставка 339%, а по микрокредитам от 103 500 тенге до 172 500 тенге – 211%. А если кредит больше 45 дней, то МФО может начислять по такому кредиту 146% годовых – раньше было 128%. И так – начислять до половины суммы кредита", – раскритиковал данные поправки финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев.

Он отмечает, что на текущий момент микрофинансовым организациям казахстанцы уже должны порядка 1,1 трлн тенге. При этом у МФО максимальная ставка на годовой кредит составляет 146%, тогда как у банков второго уровня – 56%.

Аналогичного мнения придерживается финансовый эксперт Галымжан Айтказин, который в своем авторском Telegram-канале Tengenomika отметил, что существенное различие в предельных ставках вознаграждения банков второго уровня и МФО создает определенные системные риски.

"В МФО, как правило, обращается та часть экономических агентов, которые, скорее всего, получили отказ от банков", – указал на проблему аналитик.

Другими словами, банк отказал выдать кредит, потому что посчитал, что заемщик не сможет обслуживать свой долг, тогда как МФО выдало ему, но под более жесткие условия. Такая ситуация, по мнению эксперта, не является хорошей предпосылкой для борьбы с закредитованностью физических лиц.