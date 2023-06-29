Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько безнадежных микрокредитов "висит" на казахстанцах

Опубликовано:

Деньги и смартфон.
Микрокредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За первый квартал 2023 года казахстанцы набрали миркозаймов на сумму более 1 трлн тенге. Сколько из них оказались "безнадежными", рассказали аналитики Finprom.

В мае 2023 года казахстанцы оформили рекордное количество микрокредитовболее 1,2 млн займов за месяц. Общая сумма выданных кредитов составила порядка 1,2 трлн тенге. Однако, как оказалось, суммы займов были достаточно внушительными и ранее.

По данным аналитиков, ссудный портфель микрофинансовых организаций (МФО) на конец первого квартала текущего года составил 1,1 трлн тенге, что сразу на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, практически вся сумма (1 трлн тенге) была выдана рядовым казахстанцам, а не бизнесу.

Объем микрозаймов в 1 квартале 2023 года.
Общая сумма микрозаймов в 1 квартале 2023 года. Инфографика: finprom.kz

Однако важна не сама сумма займов, а то, какая доля микрокредитов оказалась безнадежной. Как выяснилось, объем займов в МФО, по которым имеется просроченная задолженность, за год вырос сразу на 21,1%до 157,5 млрд тенге. В итоге у 15,1% микрокредитов, которые оформили казахстанцы, на данный момент есть просрочка. У юридических лиц этот показатель составляет лишь 9%.

Наибольший объем приходится на займы с просрочкой платежей на срок свыше 90 дней – 54,4 млрд тенге. Еще порядка 48,9 млрд тенге пришлось на микрокредиты с просрочкой до 30 дней и около 28,9 млрд тенге – на микрозаймы с просрочкой от 60 до 90 дней.

Стоит отметить, что на конец первого квартала очень сильно выросла доля безнадежных микрозаймов – до 10,1%. В деньгах это примерно 106,4 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 8,9%, а пять лет назад -- вообще лишь 2,4%.

Еще порядка 814,8 млрд тенге пришлось на «сомнительные» микрокредиты. Это на 29,7% больше, чем было в первом квартале 2022 года. На стандартные микрозаймы без каких-либо проблем пришлось лишь 132,8 млрд тенге.

Качество кредитного портфеля МФО.
Качество кредитного портфеля МФО. Инфографика: finprom.kz

Таким образом можно сделать вывод, что в Казахстане действительно наблюдаются некоторые проблемы с закредитованностью населения, однако нельзя сказать, что они чрезмерны. Стоит отметить тот факт, что несмотря на увеличения объемов просроченных микрозаймов, их реальная доля в общем ссудном портфеле МФО за год снизилась – с 16,2% до 14,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2026767-skolko-beznadezhnyh-mikrokreditov-visit-na-kazahstantsah/

Автор: Илья Манаев
Сколько безнадежных микрокредитов "висит" на казахстанцах

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.