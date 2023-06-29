Сколько безнадежных микрокредитов "висит" на казахстанцах

Микрокредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За первый квартал 2023 года казахстанцы набрали миркозаймов на сумму более 1 трлн тенге. Сколько из них оказались "безнадежными", рассказали аналитики Finprom.

В мае 2023 года казахстанцы оформили рекордное количество микрокредитов – более 1,2 млн займов за месяц. Общая сумма выданных кредитов составила порядка 1,2 трлн тенге. Однако, как оказалось, суммы займов были достаточно внушительными и ранее.

По данным аналитиков, ссудный портфель микрофинансовых организаций (МФО) на конец первого квартала текущего года составил 1,1 трлн тенге, что сразу на 31,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, практически вся сумма (1 трлн тенге) была выдана рядовым казахстанцам, а не бизнесу.

Общая сумма микрозаймов в 1 квартале 2023 года. Инфографика: finprom.kz

Однако важна не сама сумма займов, а то, какая доля микрокредитов оказалась безнадежной. Как выяснилось, объем займов в МФО, по которым имеется просроченная задолженность, за год вырос сразу на 21,1% – до 157,5 млрд тенге. В итоге у 15,1% микрокредитов, которые оформили казахстанцы, на данный момент есть просрочка. У юридических лиц этот показатель составляет лишь 9%.

Наибольший объем приходится на займы с просрочкой платежей на срок свыше 90 дней – 54,4 млрд тенге. Еще порядка 48,9 млрд тенге пришлось на микрокредиты с просрочкой до 30 дней и около 28,9 млрд тенге – на микрозаймы с просрочкой от 60 до 90 дней.

Стоит отметить, что на конец первого квартала очень сильно выросла доля безнадежных микрозаймов – до 10,1%. В деньгах это примерно 106,4 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 8,9%, а пять лет назад -- вообще лишь 2,4%.

Еще порядка 814,8 млрд тенге пришлось на «сомнительные» микрокредиты. Это на 29,7% больше, чем было в первом квартале 2022 года. На стандартные микрозаймы без каких-либо проблем пришлось лишь 132,8 млрд тенге.

Качество кредитного портфеля МФО. Инфографика: finprom.kz

Таким образом можно сделать вывод, что в Казахстане действительно наблюдаются некоторые проблемы с закредитованностью населения, однако нельзя сказать, что они чрезмерны. Стоит отметить тот факт, что несмотря на увеличения объемов просроченных микрозаймов, их реальная доля в общем ссудном портфеле МФО за год снизилась – с 16,2% до 14,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2026767-skolko-beznadezhnyh-mikrokreditov-visit-na-kazahstantsah/