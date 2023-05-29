В каких казахстанских банках меньше всего просроченных кредитов

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы должны банкам второго уровня (БВУ) более 24 трлн тенге, и часть этого долга приходится на просроченные займы. О том, в каких БВУ их меньше всего, рассказали аналитики Finprom.

Проблемные кредиты с просроченными платежами – "головная боль" для многих казахстанских банков. К 1 апреля текущего года их ссудный портфель составил 24,6 трлн тенге. Сюда входят как займы юридических лиц, так и физических, то есть рядовых граждан.

Как отмечают аналитики, 5,6% от общей суммы, а это порядка 1,4 трлн тенге, пришлось на займы с просрочкой платежей более семи дней. Если брать во внимание только самые проблемные кредиты, которые были просрочены более чем на 90 дней (NPL90+), то их доля составит 3,4%, что равно порядка 847,4 млрд тенге.

Впрочем, необходимо отметить тот факт, что доля просроченных займов у каждого банка может сильно отличаться.

Так, например, с хорошей стороны показал себя Halyk Bank – доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, в его судном портфеле составляет всего 2%. Годом ранее этот показатель составлял 2,2%, а это говорит о том, что банк за год заметно улучшил показатели.

На втором месте по качеству займов расположился "Банк ЦентрКредит" с показателем NPL90+ 2,1%. А на третьем месте оказался Bank RBK – 3,5%.

"В хвосте" остались Bereke Bank и Jusan Bank – у них доли просроченных более чем на 90 дней кредитов составляют 8,2% и 11,1% соответственно.

Доля просроченных кредитов в казахстанских банках. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что Halyk Bank также отличается самым большим объемом ссудного портфеля. Из общей суммы займов порядка 8,08 трлн тенге приходится именно на этот БВУ. Год назад эта сумма составляла лишь около 6,5 трлн тенге.

Для сравнения: по состоянию на 1 апреля текущего года общая сумма займов в Kaspi составила лишь 3,5 трлн тенге, а "Банк ЦентрКредит" обладает ссудным портфелем в 2,3 трлн тенге.

Отдельно стоит отметить "Отбасы банк", на который приходится порядка 2,98 трлн тенге. Этот государственный фининститут стоит особняком, так как работает по системе жилстройсбережений и жилищных займов. В силу особенностей бизнес-модели доля проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней здесь составляет всего 0,1%.

Ссудный портфель казахстанских банков. Инфографика: finprom.kz

В целом стоит отметить тот факт, что большинство банков второго уровня за последний год заметно увеличили объемы ссудного портфеля, а некоторые из них еще и сильно улучшили его качество, решив проблему с просроченными займами.

Напомним, в Казахстане рассматривают возможность запретить должникам, которые допускают просрочку в 90 дней, брать новые займы. Предполагается, что такие ограничения должны снизить рост проблемных задолженностей и привести к уменьшению долговой нагрузки граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2022469-v-kakih-kazahstanskih-bankah-menshe-vsego-prosrochennyh-kreditov/