Сколько заемщиков смогли улучшить условия своих кредитов в Казахстане

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сложной ситуации заемщик может договориться с банком об изменении условий кредита. О том, сколько граждан смогли это сделать, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Оформляя кредит в банке или в микрофинансовой организации (МФО), не всегда удается предугадать свое будущее финансовое положение. Внезапно возникшие траты могут выбить из колеи, в результате чего обслуживать кредит на прежних условиях уже не представляется возможным.

Однако это не значит, что, просрочив кредит, казахстанец попадет в долговую яму и никогда из нее не выберется. Первое, что нужно сделать в этой ситуации, это обратиться с заявлением в организацию, которая выдала кредит.

В нем нужно указать причину неисполнения своих обязательств, которые подкреплены документами, доказывающими финансовые трудности, а также предложить свои варианты по погашению кредита в будущем. О том, как можно улучшить условия своего займа, мы подробно рассказывали здесь.

Как оказалось, таких граждан в Казахстане достаточно. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) отмечают, что с начала 2023 года за реструктуризацией задолженности в банки обратилось 74 тыс. заемщиков. В итоге порядка 47,3 тыс. из них были одобрены изменения в условия заключенных договоров банковского займа.

Еще 19,6 тыс. заемщиков обратились с заявлением о реструктуризации задолженности по микрокредитам. Из них дали добро на изменение условий по 15 тыс. займов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель АРРФР РК Мадина Абылкасымова отдельно отметила работу агентства с гражданами из социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для них работает программа рефинансирования ипотечных займов, и за весь период ее реализации были пересмотрены условия для 45,7 тыс. заемщиков на сумму 326,1 млрд тенге.

За последний год меры поддержки на сумму 68,2 млрд тенге получили около 10,3 тыс. представителей СУСН, а до 1 июля 2023 года планируется охватить еще порядка 500 заемщиков.

В целом, как отмечают в АРРФР, благодаря реализации этой программы доля проблемных займов физических лиц с просрочкой более 90 дней в ипотечном портфеле банков снизилась с 30% в 2015 году до 0,8% на 1 марта 2023 года.

Напомним, в правительстве также рассматривают возможность запретить казахстанцам с задолженностями оформлять новые займы. Это по мнению авторов проекта поможет снизить рост проблемных задолженностей и привести к уменьшению долговой нагрузки граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2019572-skolko-zaemschikov-smogli-uluchshit-usloviya-svoih-kreditov-v-kazahstane/