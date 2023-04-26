Еще два банка могут появиться в Казахстане

Банк. Иллюстративное фото: artpartner-images/Getty Images

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса высказалась о возможности преобразования двух микрофинансовых организаций в банки второго уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что недавно Абылкасымова говорила о возможности появления в Казахстане новых банков, и попросили озвучить детали.

"Ожидается конвертация микрофинансовых организаций в банки второго уровня. У нас есть две большие МФО, которые выразили намерение конвертироваться в БВУ - это микрофинансовые организации KMF и Solva.kz. У них наибольший портфель, уровень достаточности капитала позволяет им преобразоваться в банки", - заявила Мадина Абылкасымова в ответ.

Отметим, недавно аналитики подсчитали, что количество пользователей казахстанского интернет-банкинга превысило население страны. Количество пользователей банковских онлайн-сервисов постоянно растет - на конец 2022 года их численность достигла 22,9 млн, однако население Казахстана к концу прошлого года достигло лишь 19,7 млн человек.

Тем не менее это не значит, что официальная статистика ошибается, так как многие казахстанцы могут быть клиентами сразу нескольких банков. Кроме того, в стране проживает и работает множество иностранцев.

Согласно сайту "Электронного правительства", все банки, функционирующие в стране, кроме Национального банка РК, представляют собой второй уровень банковской системы и являются банками второго уровня.

БВУ в Казахстане является юридическим лицом, осуществляющим независимо от собственности, коммерческую деятельность, основная цель функционирования которого - получение прибыли. Банки второго уровня вправе открывать свои дочерние банки, филиалы и представительства как на территории Казахстана, так и за его пределами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2018322-esche-dva-banka-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/