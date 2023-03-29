Названы банки, получившие господдержку в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента назвала банки, которые получили государственную поддержку, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили Мадину Абылкасымову прояснить ситуацию с ограничениями по дивидендам.

В ответ глава АРРФР напомнила, что в прошлом году были приняты поправки, которые ограничивают выплату дивидендов банкам, имеющим на своем балансе средства оказывавшейся в разные годы господдержки.

"В настоящее время есть шесть банков, которые участвовали в программе финансовой устойчивости. Это программа была утверждена Нацбанком в 2017 году.

Тогда были выявлены у них очень большие убытки, большой уровень стрессовых активов на балансе банков и для того, чтобы создать провизии по этим проблемным займам, декапитализировать эти банки, была принята эта программа финансовой устойчивости: со стороны Нацбанка были выделены субординированные облигации. Треть должна была быть докапитализирована акционерами. И также эти субординированные облигации предоставлялись", – пояснила она.

По ее словам, эти облигации сейчас сохраняются на балансе этих банков. Речь идет о таких банках, как "Евразийский банк", банк Центркредит, Нурбанк, банк РБК, АТФБанк и Цеснабанк, которые в последующем были объединены с банком Jusan.

Кроме того, добавила спикер, средства господдержки сохраняются на балансе у Halyk Bank, в результате сделки, которая произошла по приобретению Казкоммерцбанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014589-nazvany-banki-poluchivshie-gospodderzhku-v-kazahstane/