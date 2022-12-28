Как планируют защищать от финансовых мошенников пенсионеров и казахстанцев с инвалидностью

Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане разработали новый инструмент, который поможет защитить пенсионеров и граждан с инвалидностью от финансовых мошенников. О том, как он будет работать, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Мошенники всегда будут искать новые методы обмана, с помощью которых у них получится завладеть чужими деньгами. Очень часто их целью становятся люди, которые не всегда могут постоять за себя и оперативно среагировать на опасность – пенсионеры и лица с инвалидностью.

Для их защиты Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало специальный сервис “Вторая рука”, с помощью которого нуждающиеся в защите граждане по договоренности с другим клиентом кредитной организации могут назначить себе помощника.

При помощи данного сервиса помощник будет получать все уведомления о планируемых онлайн-операциях и сможет подтверждать или отклонять их. При этом, обнаружив какую-либо подозрительную активность, помощник сможет вовсе остановить операцию.

Впрочем, финрегулятор предусмотрел и меры безопасности. Так, например, подключить данную услугу сможет только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги кредитным организациям рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

При этом агентство предложило предоставлять клиентам опцию не раскрывать информацию о своих счетах, вкладах, картах, а также дать возможность устанавливать ограничения по параметрам операций.

Стоит отметить, что под контролем будут не только транзакции, но и действия самого помощника. Кредитные организации смогут самостоятельно отключать сервис при выявлении признаков и фактов мошеннических действий со стороны помощника с обязательным уведомлением клиента.

В ближайшее время финрегулятор будет оценивать работу нового сервиса, и, если эффективность подтвердится, то начнется работа по внесению поправок в нормативно-правовые акты для обязательного его применения в кредитных организациях.

В АРРФР также не исключают возможность распространения данного инструмента на все категории граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2003338-kak-planiruyut-zaschischat-ot-finansovyh-moshennikov-pensionerov-i-kazahstantsev-s-invalidnostyu/