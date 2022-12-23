Нацбанк показал новые коллекционные монеты номиналом 500 тенге

Коллекционная монета. Фото: nationalbank.kz

Коллекционные монеты Kóshpendi Sadaǵy выпустят в обращение в Казахстане. На монетах изображен воин-кочевник, стреляющий из лука, передает официальный сайт Национального банка.

В пресс-релизе сообщается, что информация о дате продаж монет будет опубликована позже.

"Лук издревле считался душой кочевника и являлся символом спортивного и состязательного духа. На реверсе монеты (оборотная сторона монеты - прим. ред.) Kóshpendi Sadaǵy изображен воин-кочевник, стреляющий из лука на фоне наскальных рисунков с изображениями лучников. В верхней части монеты – изображение летящих стрел, как символа мощи оружия кочевников", — говорится в публикации.

Аверс монеты (лицевая сторона монеты) "представляет собой аллегорию защиты в виде щита", в центре которого расположен герб Казахстана. Вокруг герба - орнаментальная розетка, а также надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN на казахском и английском языках, логотип НБК и обозначение номинала монеты, металла изготовления, проба и масса.

Монеты изготовлены из серебра (с золочением) массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом в пять тысяч штук.

Коллекционная монета. Фото: nationalbank.kz

Отмечается, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости по всему Казахстану, а также по всем видам платежей и для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее Нацбанк выпустил монеты с барсами и оленями, а также монеты, посвященные ЧМ по футболу в Катаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2002792-natsbank-soobschil-o-vypuske-novyh-kollektsionnyh-monet-nominalom-500-tenge/