Сакский стиль: монеты с барсами и оленями выпустил Нацбанк (фото)

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 21 декабря, Национальный банк Казахстана выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль", сообщается на официальном сайте Нацбанка РК.

Как рассказали в ведомстве, идея монетной программы "Сакский стиль" заключается в активном вовлечении казахстанцев в коллекционирование монет, продвижении культурно-исторических и просветительских ценностей, а также популяризации отечественного монетного производства.

Сакский стиль – особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей.

Пять видов биколорных циркуляционных монет сделаны из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге. Масса монет - 6,45 грамма, диаметр- 24,5 мм. Всего выпущены 5 млн таких монет - по 1 млн штук каждого вида.

Монеты "Сакский стиль". Фото: nationalbank.kz

Монеты "Сакский стиль". Фото: nationalbank.kz

Монеты "Сакский стиль". Фото: nationalbank.kz

Монеты "Сакский стиль". Фото: nationalbank.kz

Монеты "Сакский стиль". Фото: nationalbank.kz

"Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами.

Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - напомнили в Нацбанке.

Отмечается, что технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге.

"В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется", - добавили в ведомстве.

В Нацбанке отметили, что новые монеты были изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002511-sakskiy-stil-monety-s-barsami-i-olenyami-vypustil-natsbank-foto/