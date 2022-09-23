"Закон не предусматривает ограничений": Нацбанк об обслуживании карт "Мир"

Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Ситуацию с обслуживанием российских карт "Мир" в Казахстане прокомментировали в Нацбанке, где сообщили, что законодательство нашей страны не предусматривает каких-либо ограничений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Законодательство РК не предусматривает ограничений на прием казахстанскими банками карт "Мир" к обслуживанию и на использование таких карт клиентами", — сообщили в Нацбанке.

Там дополнили, что казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию.

Ранее сообщалось, что некоторые казахстанские банки второго уровня перестали принимать карты российской системы "Мир".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1989346-zakon-ne-predsmatrivaet-ogranicheniy-natsbank-ob-obsluzhivanii-rossiyskih-kart-mir/