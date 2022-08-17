Запретят ли онлайн-кредитование из-за роста числа мошенников, ответили в АРРФР

Иллюстративное фото: pexels.com

Планируется ли запретить онлайн-кредитование в Казахстане из-за участившихся случаев мошенничества, пояснил в ходе брифинга в РСК представитель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Дмитрий Акмаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сразу скажу: нет. Запрет на выдачу кредитов – это не панацея, потому что, если мы запретим официальную выдачу, это уйдет в теневой рынок.

Усилить процедуры идентификации и безопасность клиентов – это да. Запретить что то – это не значит, что это перестанет пользоваться спросом, просто спрос будет теневой.

А как это было до того, как МФО пришли под наш периметр регулирования? Там будут проценты огромные нерегулируемые, там будут огромные санкции за несоблюдение условий договора, просрочки, пени нерегулируемые", – сообщил Акмаев.

По его словам, целью агентства, напротив, является введение выдачи онлайн-кредитов в периметр регулирования, а также обезопашивание системы их выдачи.

В ходе того же брифинга Дмитрий Акмаев рассказывал, что делать, если на вас оформили кредит онлайн-мошенники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1983545-zapretyat-li-onlayn-kreditovanie-iz-za-rosta-sluchaev-moshennichestva-otvetili-v-arrfr/