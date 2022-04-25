Казахстанцы с реабилитированными кредитами снова не выплачивают долги

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Просрочка по кредиту остается клеймом в кредитной истории заемщика. Последствия могут быть настолько серьезными, что в дальнейшем ни один банк не захочет иметь дел с гражданином с плохой репутацией. В этом случае заемщику может помочь реабилитация кредита. Этим механизмом граждане Казахстана пользуются уже год. О том, что из этого получилось, читайте в материале NUR.KZ.

Каждый взятый кредит необходимо возвращать на заранее определенных условиях. Однако иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации и заемщик оказывается не в состоянии выполнять свои обязательства по кредиту. В таком случае начинаются просрочки и взятый кредит становится проблемным.

Проблемный кредит не просто портит кредитную историю, высока вероятность, что банки могут добавить заемщика в “черный список” и больше ни одна финансовая организация не согласится выдать ему новый кредит. Ситуацию не исправит даже факт погашения проблемного кредита.

В этом случае на выручку приходит возможная реабилитация кредита. С 9 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Постановление №53 Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков РК по вопросу реабилитации кредитов.

В первый же день более миллиона проблемных кредитов, которые были закрыты с 2005 года, были реабилитированы, а спустя год, как сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ), количество заемщиков с реабилитированными кредитами составило 1,444 млн человек.

Чтобы иметь возможность реабилитировать кредит, необходимо соблюсти несколько условий:

по кредиту в период его действия была допущена просрочка более 90 дней;

кредит был полностью погашен;

с даты погашения реабилитируемого кредита не допускалась просрочка более тридцати дней в течение года или же вообще не оформлялось кредитов.

Главная идея реабилитации кредитов состоит в том, чтобы помочь заемщикам, которые попали в трудную ситуацию. Реабилитация кредита означает очищение кредитной истории от просрочек и вычеркивание заемщика из "черного списка" банков и других финансовых организаций.

Однако, как сообщают аналитики ПКБ, не все заемщики встали на путь исправления. Есть граждане, которые снова допускают просрочки по новым кредитам.

Так, по состоянию на первое марта 2022 года почти половина граждан с реабилитированными кредитами (47,7% или 689,2 тысячи человек) снова взяли кредиты. Всего было оформлено более 2,8 млн новых займов на сумму более 1,77 трлн тенге.

Однако из всего количества заемщиков лишь 12% успели выполнить все свои кредитные обязательства, а большая часть (348,4 тысячи человек) не закрыла ни одного займа после своей реабилитации. Еще 256,4 тысячи человек закрыли лишь часть кредитов.

Что касается граждан, которые вновь допускают просрочки, то по данным ПКБ, это сделал каждый пятый заемщик, а 15,4% допустили просрочку в пятнадцать и более дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1966713-kazahstantsy-s-reabilitirovannymi-kreditami-snova-ne-vyplachivayut-dolgi/