Казахстанские банки теряют активы на миллиарды тенге – данные аналитиков

2022 год богат на экономические потрясения, которые не обошли стороной и банки второго уровня. Ровно половина из всех казахстанских банков этой весной потеряла свои активы на 1 трлн тенге. Что сейчас происходит в банковской сфере, узнали журналисты NUR.KZ.
Сейчас в Казахстане действует 22 банка второго уровня (БВУ). Ровно половина из них этой весной потеряла свои активы на миллиарды тенге. Только за апрель потери составили 594,7 млрд тенге. В марте сокращение составило 429,7 млрд тенге.
Как отмечают аналитики FinProm, к маю 2022 года общий объем портфеля активов всех банков второго уровня Казахстана составил 37,18 трлн тенге.
Из 11 банков, которые не ушли по итогу месяца в минус, лишь три показали значительный прирост активов:
- Халык банк - 496,8 млрд тенге;
- Банк ЦентрКредит - 199 млрд тенге;
- Kaspi - 162,2 млрд тенге.
В сумме это больше, чем прирост активов у всех остальных БВУ. Например, у Евразийского банка, который хранит активы на 1,4 трлн тенге, прирост новых составил всего 32,3 млрд тенге.
Самые большие потери показывают дочерние российские банки. Сбербанк за апрель потерял активов на 791,1 млрд тенге, а бывший Альфа Банк, который был выкуплен Банком ЦентрКредит и переименован в Eco Center Bank - понес потери на сумму 461,8 млрд тенге.
Помимо дочернего российского Сбербанка, еще пять БВУ с “топовой” капитализацией, которая у каждого превышает один триллион тенге, понесли потери в апреле:
- Forte Bank - 10,7 млрд тенге;
- Bank RBK - 11,1 млрд тенге;
- Jusan - 48,4 млрд тенге;
- CitiBank - 82,8 млрд тенге;
- Отбасы Банк - 118,3 млрд тенге.
Резкий рост активов у Халык банка связан с перетоком к нему активов, которые ранее принадлежали Сбербанку.
Напомним, 13 апреля эти два БВУ совершили сделку, в результате которого российская дочка передала часть качественного коммерческого портфеля общим объемом 105 млрд тенге. Также была передана доля кредитов, выданных по госпрограммам Фонда «Даму» на сумму 4,9 млрд тенге.
В результате на кредитном рынке РК доля Халык банка составила к 1 мая 2022 года уже 33,9%, против 31,7% месяцем ранее и 30,4% год назад. В свою очередь, доля Сбербанка сократилась за месяц с 11,4% до 7,8% (а год назад было 12%).
В целом же, несмотря на потери в марте и апреле, в годовой динамике картина более позитивная. Так, за год банки второго уровня показали прирост своих активов на 4,18 трлн тенге и кредитного портфеля на 4,28 трлн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1975926-kazahstanskie-banki-teryayut-aktivy-na-milliardy-tenge/