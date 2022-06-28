Казахстанские банки теряют активы на миллиарды тенге – данные аналитиков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

2022 год богат на экономические потрясения, которые не обошли стороной и банки второго уровня. Ровно половина из всех казахстанских банков этой весной потеряла свои активы на 1 трлн тенге. Что сейчас происходит в банковской сфере, узнали журналисты NUR.KZ.

Сейчас в Казахстане действует 22 банка второго уровня (БВУ). Ровно половина из них этой весной потеряла свои активы на миллиарды тенге. Только за апрель потери составили 594,7 млрд тенге. В марте сокращение составило 429,7 млрд тенге.

Как отмечают аналитики FinProm, к маю 2022 года общий объем портфеля активов всех банков второго уровня Казахстана составил 37,18 трлн тенге.

Из 11 банков, которые не ушли по итогу месяца в минус, лишь три показали значительный прирост активов:

Халык банк - 496,8 млрд тенге ;

; Банк ЦентрКредит - 199 млрд тенге;

Kaspi - 162,2 млрд тенге.

В сумме это больше, чем прирост активов у всех остальных БВУ. Например, у Евразийского банка, который хранит активы на 1,4 трлн тенге, прирост новых составил всего 32,3 млрд тенге.

Инфографика: finprom.kz

Самые большие потери показывают дочерние российские банки. Сбербанк за апрель потерял активов на 791,1 млрд тенге, а бывший Альфа Банк, который был выкуплен Банком ЦентрКредит и переименован в Eco Center Bank - понес потери на сумму 461,8 млрд тенге.

Помимо дочернего российского Сбербанка, еще пять БВУ с “топовой” капитализацией, которая у каждого превышает один триллион тенге, понесли потери в апреле:

Forte Bank - 10,7 млрд тенге;

Bank RBK - 11,1 млрд тенге;

Jusan - 48,4 млрд тенге;

CitiBank - 82,8 млрд тенге;

Отбасы Банк - 118,3 млрд тенге.

Инфографика: finprom.kz

Резкий рост активов у Халык банка связан с перетоком к нему активов, которые ранее принадлежали Сбербанку.

Напомним, 13 апреля эти два БВУ совершили сделку, в результате которого российская дочка передала часть качественного коммерческого портфеля общим объемом 105 млрд тенге. Также была передана доля кредитов, выданных по госпрограммам Фонда «Даму» на сумму 4,9 млрд тенге.

В результате на кредитном рынке РК доля Халык банка составила к 1 мая 2022 года уже 33,9%, против 31,7% месяцем ранее и 30,4% год назад. В свою очередь, доля Сбербанка сократилась за месяц с 11,4% до 7,8% (а год назад было 12%).

Инфографика: finprom.kz

В целом же, несмотря на потери в марте и апреле, в годовой динамике картина более позитивная. Так, за год банки второго уровня показали прирост своих активов на 4,18 трлн тенге и кредитного портфеля на 4,28 трлн тенге.

Инфографика: finprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1975926-kazahstanskie-banki-teryayut-aktivy-na-milliardy-tenge/