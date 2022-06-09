"Они платежеспособны": глава финрегулятора о "дочках" российских банков в Казахстане

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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на пленарном заседании сената объяснила, что стало со сбережениями казахстанцев в трех дочерних российских банках, которые оказались под антироссийскими санкциями, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат сената Андрей Лукин.

Он напомнил, что в связи с геополитической ситуацией некоторые российские банки, которые осуществляют свою деятельность на территории Казахстана, попали под санкции. По этой причине он поинтересовался, какова ситуация на данный момент со вкладами, сбережениями и иными накоплениями наших граждан в этих дочерних банках и их филиалах.

Мадина Абылкасымова в ответ сообщила, что с 24 февраля, то есть с момента введения санкций, три российских дочерних банка – это "Сбербанк Казахстан", "Альфа-Банк Казахстан и "ВТБ Банк Казахстан" – также были включены в санкционные списки.

В результате, отметила она, были введены определенные ограничения на их деятельность. Это связано, прежде всего, с закрытием корреспондентских счетов за рубежом и заморозкой их активов иностранными банками, а также с невозможностью осуществления операций в долларах, евро и фунтах стерлингов.

"С этого момента мы наблюдали отток депозитов из трех дочерних банков. В основном эти депозиты перетекли в казахстанские банки. Но здесь хочу отметить, что все эти банки являются платежеспособными, они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем, ликвидностью.

Все требования клиентов по снятию депозитов, переводу своих средств в другие казахстанские банки, они были полностью выполнены, удовлетворены. Сейчас у банков сохраняются депозиты физических и юридических лиц на сумму порядка 500 млрд тенге.

В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем – порядка 1,7 трлн тенге. Ликвидные средства на сегодняшний день составляют порядка 590 млрд тенге.

Таким образом, (банки – прим. ред.) полностью покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами. То есть, банки являются платежеспособными и вопросов об их неустойчивости сейчас не стоит", – отметила Абылкасымова.

При этом она добавила, что АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан был куплен АО "Банк ЦентрКредит" и переименован.

"Объединение двух банков – "Альфа-Банк", сейчас это "Eco Center Bank", он станет частью БЦК. Соответственно, все вклады и депозиты физических и юридических лиц в этом банке, они становятся частью БЦК, и полностью все обязательства будут исполнены перед вкладчиками. И никаких оснований для тревоги в данном случае нет", – заверила глава АРРФР РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1973351-voprosov-ob-ih-neustoychivosti-ne-stoit-abylkasymova-o-dochernih-rossiyskih-bankah-v-kazahstane/