Субсидирование аренды жилья: скольким казахстанцам одобрили выплаты

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Для казахстанцев была запущена программа субсидирования арендного жилья. По ней некоторые категории граждан могут рассчитывать на помощь от государства при оплате съемной жилплощади. Сколько граждан воспользовались данной услугой с начала запуска, узнали журналисты NUR.KZ.

С 18 апреля текущего года казахстанцы могут подать заявки на субсидирование съемного жилья. В случае одобрения, они будут платить лишь 50% от стоимости аренды, другую половину возьмет на себя государство.

Сколько казахстанцев смогли стать участниками программы субсидирования, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

С момента запуска было зарегистрировано 12 634 заявки на участие в программе, из них 5 903 уникальных.

По 6860 заявкам пришли отказы. В большинстве случаев их получили те заявители, которые не ввели при регистрации код, направленный им через SMS. 2 741 заявка была одобрена и еще 690 находятся на проверке данных о получателе или членах семьи.

Кроме того, по 51 заявке сейчас введены только первичные данные, а 1076 заявок аннулированы самими заявителями.

Следует отметить, что выплаты по договорам аренды планируется начать с июня, после поступления средств из республиканского и региональных бюджетов.

Кто может получить финансовую помощь

Программа субсидирования аренды жилья направлена в первую очередь на социально уязвимые слои населения, в которые входят:

инвалиды первой и второй групп;

семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты;

многодетные семьи.

Также, помимо принадлежности к одной из вышеперечисленных социальных групп, у программы есть требование, которое касается зарплат. Среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать один прожиточный минимум на каждого человека.

Как принять участие в программе

Подать заявку на участие можно онлайн, через официальный сайт “Отбасы банка” в разделе “Субсидирование аренды”. При подаче заявления нужно будет воспользоваться электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Стоит отметить, что помимо требований к размеру зарплат и принадлежности к социально-уязвимым слоям населения, есть еще одно очень важное условие - у потенциального участника программы должен быть открыт депозит в “Отбасы банке”.

Если все условия соблюдены, то заявителю нужно оформить заявку на получение выплат, дать согласие на сбор и обработку персональных данных и подписать документы ЭЦП.

После этого, члены семьи заявителя тоже должны авторизоваться на сайте банка и пройти такую же регистрацию, но в качестве “Гостя” и также дать согласие на сбор и обработку данных. Если соблюдены все условия, банк согласится одобрить заявку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1970890-subsidirovanie-arendy-zhilya-skolko-kazahstantsev-poluchili-skidku-v-50-protsentov/