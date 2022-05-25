Субсидирование аренды жилья: скольким казахстанцам одобрили выплаты

Для казахстанцев была запущена программа субсидирования арендного жилья. По ней некоторые категории граждан могут рассчитывать на помощь от государства при оплате съемной жилплощади. Сколько граждан воспользовались данной услугой с начала запуска, узнали журналисты NUR.KZ.
С 18 апреля текущего года казахстанцы могут подать заявки на субсидирование съемного жилья. В случае одобрения, они будут платить лишь 50% от стоимости аренды, другую половину возьмет на себя государство.
Сколько казахстанцев смогли стать участниками программы субсидирования, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
С момента запуска было зарегистрировано 12 634 заявки на участие в программе, из них 5 903 уникальных.
По 6860 заявкам пришли отказы. В большинстве случаев их получили те заявители, которые не ввели при регистрации код, направленный им через SMS. 2 741 заявка была одобрена и еще 690 находятся на проверке данных о получателе или членах семьи.
Кроме того, по 51 заявке сейчас введены только первичные данные, а 1076 заявок аннулированы самими заявителями.
Следует отметить, что выплаты по договорам аренды планируется начать с июня, после поступления средств из республиканского и региональных бюджетов.
Кто может получить финансовую помощь
Программа субсидирования аренды жилья направлена в первую очередь на социально уязвимые слои населения, в которые входят:
- инвалиды первой и второй групп;
- семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями;
- дети-сироты;
- многодетные семьи.
Также, помимо принадлежности к одной из вышеперечисленных социальных групп, у программы есть требование, которое касается зарплат. Среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать один прожиточный минимум на каждого человека.
Как принять участие в программе
Подать заявку на участие можно онлайн, через официальный сайт “Отбасы банка” в разделе “Субсидирование аренды”. При подаче заявления нужно будет воспользоваться электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
Стоит отметить, что помимо требований к размеру зарплат и принадлежности к социально-уязвимым слоям населения, есть еще одно очень важное условие - у потенциального участника программы должен быть открыт депозит в “Отбасы банке”.
Если все условия соблюдены, то заявителю нужно оформить заявку на получение выплат, дать согласие на сбор и обработку персональных данных и подписать документы ЭЦП.
После этого, члены семьи заявителя тоже должны авторизоваться на сайте банка и пройти такую же регистрацию, но в качестве “Гостя” и также дать согласие на сбор и обработку данных. Если соблюдены все условия, банк согласится одобрить заявку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1970890-subsidirovanie-arendy-zhilya-skolko-kazahstantsev-poluchili-skidku-v-50-protsentov/