Миллиарды тенге заморожены на счетах "дочек" российских банков в Казахстане

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Введенные против российских банков санкции отразились и на их дочерних компаниях в Казахстане. Сейчас из-за них на счетах казахстанских филиалов “Сбербанка”, “Альфа-Банка” и “ВТБ-Банка (Казахстан)” оказались заморожены миллиарды тенге. Какие действия предпринимает Казахстан, чтобы вернуть эти деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

Санкционное давление, которое испытывает на себе экономика России, невольно влияет и на Казахстан. С проблемами столкнулись клиенты дочерних компаний российских банков в Казахстане.

Как заявили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК в ответ на депутатский запрос, касающийся финансирования частных банков, некоторые клиенты российских дочерних банков столкнулись с заморозкой средств.

В связи с санкциями, отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)”.

В итоге, как уточнила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, было заморожено порядка 9,2 млрд тенге на счетах этих банков. Если разделить всю замороженную сумму по банкам, то получится следующая картина:

в "Альфа-банке" - заморожено 6,2 млрд тенге ;

; в "Сбербанке" - 2,7 млрд тенге ;

; в "Банке ВТБ (Казахстан)" - 0,3 млрд тенге.

Из-за санкций были заморожены не только счета, но и платежи в иностранной валюте.

"Иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд. тенге. По клиентам ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 млрд тенге", - заявила глава АРРФР.

“Банк ВТБ (Казахстан)”, видимо, избежал заморозок, так как нет зарегистрированных случаев блокировки платежей.

Данная проблема не осталась без внимания финансовых структур и уже предпринимаются определенные действия по возвращению замороженных средств.

"В настоящее время новым акционером банка в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США из ряда других стран" - добавила глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

Напомним, что после введения санкций против российских банков, казахстанский “Банк ЦентрКредит” купил ДБ АО "Альфа-Банк".

Пока средства заморожены из-за санкций, суммы, которые удалось вернуть, невозможно подсчитать. Причина кроется в способе вывода средств. Он происходит не через дочерние российские банки, а через сторонние, которые не находятся под санкциями.

В любом случае после вывода банков из санкционного списка ожидается и разморозка заблокированных средств вкладчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1970553-milliardy-tenge-zamorozheny-na-schetah-dochek-rossiyskih-bankov-v-kazahstane/