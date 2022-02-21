Мобильные переводы и налоги: как будут проверять казахстанцев и предпринимателей

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В 2021 году сообщалось о том, что мобильные денежные переводы подвергнутся определенному контролю, чтобы вывести из теневой экономики доходы предпринимателей. Теперь был опубликован проект закона, в котором указаны правила и критерии оценки физлиц. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос налогообложения мобильных переводов при покупке товаров и услуг активно обсуждался в 2021 году.

Основная цель введения подобных мер – обеспечить поступление законных налогов с доходов предпринимателей в государственный бюджет.

При этом отмечалось, что:

Проект приказа Минфина РК был опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 2 марта 2022 года.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Как будут проверять денежные переводы

Согласно приложению 1 опубликованного приказа, предпринимателей будут выявлять по количеству транзакций.

Так, мобильные денежные переводы, получаемые физическими лицами, могут быть отнесены к доходам от предпринимательства, если одно лицо за последние три месяца получило на свой счет переводы от 100 и более разных лиц.

То есть, если за три месяца минимум 100 человек отправляли на один и тот же номер любые суммы денег, то принимающее лицо будет внесено в список проверяемых лиц.

Список формируется до 15 января после каждого отчетного периода. Например, за отчетный 2022 год он будет сформирован к 15 января 2023 года. В него войдут данные следующих категорий физлиц:

госслужащие и их супруги;

приравненные к госслужащим лица и их супруги;

лица, которые обязаны представлять декларации согласно Конституционному закону РК «О выборах в РК» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

То есть на текущий год проверке будут подлежать участники первого этапа всеобщего декларирования доходов.

А денежные переводы рядовых казахстанцев будут проверяться только с 2025 года – когда декларированием будут охвачены все граждане.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Далее банки второго уровня должны будут предоставить данные о выявленных счетах по запросу КГД.

В результате, если получатель имеет ИП, то ему могут выставить налог по доходам от предпринимательской деятельности за указанный период.

При этом данный налог не является новым или дополнительным. Это именно те платежи, которые предприниматель должен был бы оплатить самостоятельно.

Соответственно, данная мера направлена на легализацию доходов бизнеса и вывод этих денег из теневой экономики.

Также будет обеспечена защита прав потребителей, так как предприниматели обычно не выдают фискальный чек при оплате мобильным переводом.

Что будет с физическими лицами

В положениях опубликованного приказа не отмечена информация о том, какие меры будут приняты к физическим лицам, которые не имеют ИП или иной формы бизнеса, но оказались подходящими под описанные критерии.

При этом получать денежные переводы от 100 и более лиц могут и казахстанцы, которые проводят благотворительные акции или ведут сбор денег на свои личные счета по другим частным причинам: на мероприятия, подарки и так далее.

Напомним, что казахстанцы смогут и далее оплачивать товары и услуги с помощью мобильного телефона. Для этого они могут использовать:

смартфон вместо банковской карты – бесконтактный платеж через NFC-устройство;

мобильное приложение банка – просто выбрать кнопку "платеж" вместо "мобильного перевода".

При этом предприниматели обязаны иметь средства для приема оплаты безналичным способом, за исключением некоторых случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1956742-mobilnye-perevody-i-nalogi-kak-budut-proveryat-kazahstantsev-i-predprinimateley/