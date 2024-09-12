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Эзотерика

Блогер назвала три вещи, которые ее удивили в Австралии

Опубликовано:

Сидней
Сидней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Блогер поделилась своими впечатлениями о путешествии по Австралии. Она рассказала о трех вещах, которые ее особенно удивили в этой стране, передает "Рамблер".

Первое, что шокировало путешественницу в Австралии - это люди, ходящие босиком повсюду, даже за пределами пляжа. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

По словам блогера, она часто видела местных жителей без обуви в магазинах, на улицах и даже в общественном транспорте. Эта привычка связана с теплым климатом страны и расслабленным образом жизни австралийцев.

Второй удивительной особенностью Австралии девушка назвала отсутствие фильтров для питьевой воды. Она была поражена тем, что многие жители пьют воду прямо из-под крана.

Также некоторые австралийцы собирают дождевую воду в специальные резервуары и используют ее для питья и бытовых нужд.

Третье, что поразило туристку, так это то, что картофель фри и наггетсы считаются нормальной едой для годовалых малышей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2160249-bloger-nazvala-tri-veshchi-kotorye-ee-udivili-v-avstralii/

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