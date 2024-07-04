Для развития туризма в Катон-Карагайском районе в ближайшем будущем планируется реализация нескольких крупных проектов. Среди них строительство эко-отеля, организация горнолыжного курорта и благоустройство села Орнек. Недорогие авиа- и ж\/д билеты ищите на Aviata.kz. "Проведены переговоры и подписан меморандум с компанией QZ Property по строительству санаторно-оздоровительного комплекса Wellness Resort вместимостью 120 номеров в 2024-2026 годах в селе Катон-Карагай", - сообщил Расул Карабалинов. Здесь появятся бассейн, СПА, ресторан, финтнес-центр, игровая зона и многое другое. Планируемая стоимость проекта - 8 млрд тенге. Также ведется строительство базы отдыха с модульными павильонами, рестораном и кофейней в двух километрах от села Урыль. В проекте СПА-центр, бассейн, баня-хамам, библиотека. Общая стоимость проекта составляет 250 млн тенге. Кроме того, в районе запланирована реконструкция существующего аэродрома. Срок реализации проекта 2024-2025 годы. Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.