По данным официального сайта акимата ВКО, Сибинские озера - это система из 5 озер, окруженных гранитными горами. Чистая и прозрачная вода пользуется большой популярностью среди жителей и гостей региона, а также профессиональных дайверов. Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно. Открытие муниципального пляжа на Сибинских озерах состоялось 22 июня. Как отметил аким Уланского района Думан Рахметкалиев, до начала сезона территория была полностью благоустроена. Так, на объекте была модернизирована конструкция детской площадки, произведен завоз песка и убраны камыши. Издание YK-news.kz отмечает, что подготовку к пляжному сезону начали уже в мае. Пришлось где-то частично, а где-то полностью сменить металлические навесы над беседками, которые пострадали от ветра и снега. Во всех павильонах появились шторы от солнца. А в будущем затенять зону отдыха должны будут также живые ели. В этом году в зоне пляжа было высажено 22 деревца. Саженцы привезли из Риддера. Недорогие авиа- и ж\/д билеты ищите на Aviata.kz. Вообще в этом сезоне отдыхающих на Сибинских озерах ждет немало новшеств. Так, например, плавучий навес перенесли на берег. В последнее время из-за пробоин в понтонах он угрожающе накренился. Теперь он ровно стоит на твердой земле. В конце пляжа установлены разноцветные гостевые юрты из легкого синтетического материала. В каждой есть окошко для проветривания, ковровый настил, постели и разноцветные лежаки, на которых можно загорать снаружи или спать внутри. Возле каждой юрты рабочие установили энергосберегающие фонари. Всего на пляже пять таких гостевых шатров. Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.