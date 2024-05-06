12 люксовых отелей построят в Турции
Опубликовано:
Турецкий портфель люксовых отелей до 2027 года пополнится. Ряд мировых брендов, таких как Kempinski, Hilton, Radisson, Marriott, и несколько турецких сетей, работающих в премиальном сегменте, заявили о реализации 12 крупных проектов, передает TourDom.
За последние 5 лет было разработано 27 проектов отелей класса люкс, 12 из которых находятся на стадии строительства и открытия. Об этом в обзорном материале сообщило издание turizmgazetesi.com.
Отмечается, что сейчас крупнейшие турецкие отельеры предпочитают предоставлять услуги под вывеской брендов люксового сегмента. Хотя Стамбул по-прежнему является ведущим направлением для возведения новых премиальных сетей, ситуация меняется. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
Здесь показательным является опыт Бодрума. До 2027 года в этом курортном регионе появятся новые люксовые отели, которые сейчас находятся в стадии проектирования.
На 2026 год запланировано открытие пятизвездочного Kempinski Hotel & Residences. В мае этого года первых гостей примет отель Max Royal Bodrum.
В этом году также распахнут двери Anda Barut Collection в Дидиме, Cappadocia Marriott Hotel в Каппадокии, Vakko Hotel Residence Sumahan в Стамбуле и Sheraton Hotel & Thermal Spa в городе Ушак, расположенном на западе Турции, куда массовый турпоток еще не проложен.
Привлечение инвесторов к сегменту строительства роскошных отелей вкладывается в стратегию властей, которые считают, что Турция должна избавиться от имиджа страны дешевого отдыха.
Планируя путешествие в Турцию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2094956-12-lyuksovyh-oteley-postroyat-v-turcii/