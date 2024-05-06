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12 люксовых отелей построят в Турции

Опубликовано:

Отель
Отель. Иллюстративное фото: pexels.com

Турецкий портфель люксовых отелей до 2027 года пополнится. Ряд мировых брендов, таких как Kempinski, Hilton, Radisson, Marriott, и несколько турецких сетей, работающих в премиальном сегменте, заявили о реализации 12 крупных проектов, передает TourDom.

За последние 5 лет было разработано 27 проектов отелей класса люкс, 12 из которых находятся на стадии строительства и открытия. Об этом в обзорном материале сообщило издание turizmgazetesi.com.

Отмечается, что сейчас крупнейшие турецкие отельеры предпочитают предоставлять услуги под вывеской брендов люксового сегмента. Хотя Стамбул по-прежнему является ведущим направлением для возведения новых премиальных сетей, ситуация меняется. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Здесь показательным является опыт Бодрума. До 2027 года в этом курортном регионе появятся новые люксовые отели, которые сейчас находятся в стадии проектирования.

На 2026 год запланировано открытие пятизвездочного Kempinski Hotel & Residences. В мае этого года первых гостей примет отель Max Royal Bodrum.

В этом году также распахнут двери Anda Barut Collection в Дидиме, Cappadocia Marriott Hotel в Каппадокии, Vakko Hotel Residence Sumahan в Стамбуле и Sheraton Hotel & Thermal Spa в городе Ушак, расположенном на западе Турции, куда массовый турпоток еще не проложен.

Привлечение инвесторов к сегменту строительства роскошных отелей вкладывается в стратегию властей, которые считают, что Турция должна избавиться от имиджа страны дешевого отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2094956-12-lyuksovyh-oteley-postroyat-v-turcii/

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