Куда поехать на майские праздники близ Алматы

Впереди майские праздники. Работающие казахстанцы будут отдыхать три дня - с 7 по 9 числа. NUR.KZ рассказывает, куда можно поехать отдыхать алматинцам и гостям мегаполиса.

В Алматы и окрестностях много красивых мест для отличного уикенда. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Так, можно отправиться в двухдневный тур на живописные горные озера - Кольсай и Каинды.

Первые - это система из трех озер, которая находится в ущелье Кольсай Северного Тянь-Шаня, в перемычке между хребтами Кунгей-Алатау и Заилийского Алатау.

В 2007 году здесь был создан государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" ("Көлсай көлдері"). Кроме них к парку относится озеро Каинды.

Еще в 300 км от Алматы и в 40 км от границы с Китаем располагаются горячие источники Чунджи.

В курортной зоне открыты десятки термальных скважин с полезной водой. Купания в ней благотворно влияют на организм, помогая справиться с различными недугами. Только важно перед поездкой проконсультироваться с врачом.

Большое разнообразие вариантов проживания помогут провести отдых максимально комфортно. Приятным дополнением к водным процедурам может стать знакомство с уникальной природной достопримечательностью - Чарынским каньоном.

Его еще называют казахстанским Гранд-каньоном и находится он всего в 200 км от Алматы. В мае здесь бархатный сезон.

Также туристы могут выехать в национальный парк "Алтын-Эмель" и своими глазами увидеть его главную достопримечательность - Поющий бархан.

Он представляет собой гору чистого кварцевого песка без растительности с крутым склоном. При движении сухого песка происходит трение песчинок друг о друга, которое производит протяжный, громкий звук, похожий на низкое пение. Поэтому бархан и назвали "поющим".

Такой редкий природный феномен отмечен лишь в нескольких местах мира. Поющий бархан считается одним из 7 природных чудес Казахстана.

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Кроме того, на территории национального парка "Алтын-Эмель" туристы могут увидеть петроглифы Танбалы тас - это часть одного из главных и крупных мировых центров распространения наскального искусства.

На природных холстах (скалах) изображены животные, антропоморфные персонажи, сцены охоты, быта, кочевок, ритуалов, геометрические символы.

Еще одна локация, на которую стоит обратить внимание, это озеро Иссык. Оно расположилось в живописном горном ущелье к востоку от Алматы.

По дороге к водоему можно посетить музей Золотого человека и Иссыкский курган IV-V веков до нашей эры. Перед озером есть смотровая площадка и оборудованная автостоянка для машин.

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