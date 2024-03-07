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В Турции пометят дома, где живут туристы

Опубликовано:

Стамбул
Стамбул. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Турции объявлен тендер на изготовление 30 тыс. табличек для домов, которые сдаются в аренду туристам. По данным местных СМИ, это требование законодательства, передает "Турпром".

Как стало известно, согласно Положению о регулировании деятельности по аренде домов в туристических целях, подготовленному Министерством культуры и туризма, у входа должна висеть табличка с надписью "жилье для туристических целей". Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Отмечается, что уже объявлен тендер по изготовлению данных табличек, размер и форма которых прописаны в технической документации. Внешне это будет плоский эллипс с указанием даты, адреса и контактного телефона.

"Тендер, в котором наиболее экономически выгодное предложение будет определяться исключительно на основе цены, будет открыт для всех отечественных и иностранных участников", - сообщают турецкие СМИ.

Конкурс пройдет в Турции 25 марта. Уже определено, что в рамках него будет напечатано 1200 алюминиевых табличек для использования в туристических объектах и 30 тысяч алюминиевых табличек - в жилых домах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2064500-v-turtsii-pometyat-doma-gde-zhivut-turisty/

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