В Турции пометят дома, где живут туристы
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В Турции объявлен тендер на изготовление 30 тыс. табличек для домов, которые сдаются в аренду туристам. По данным местных СМИ, это требование законодательства, передает "Турпром".
Как стало известно, согласно Положению о регулировании деятельности по аренде домов в туристических целях, подготовленному Министерством культуры и туризма, у входа должна висеть табличка с надписью "жилье для туристических целей". Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
Отмечается, что уже объявлен тендер по изготовлению данных табличек, размер и форма которых прописаны в технической документации. Внешне это будет плоский эллипс с указанием даты, адреса и контактного телефона.
"Тендер, в котором наиболее экономически выгодное предложение будет определяться исключительно на основе цены, будет открыт для всех отечественных и иностранных участников", - сообщают турецкие СМИ.
Конкурс пройдет в Турции 25 марта. Уже определено, что в рамках него будет напечатано 1200 алюминиевых табличек для использования в туристических объектах и 30 тысяч алюминиевых табличек - в жилых домах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2064500-v-turtsii-pometyat-doma-gde-zhivut-turisty/