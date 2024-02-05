Названа страна, которая станет самой популярной в мире у туристов в 2024 году

Самой популярной в мире у туристов страной в 2024 году станет Франция. Такие выводы сделаны в исследовании Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC), передает "Турпром".

Франция не один год находится на вершине туристических предпочтений и сохранит свое первое место в качестве самого популярного направления в мире, тем более при учете запланированной Олимпиады. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Основываясь на последних данных о бронировании рейсов, WTTC высказал позитивный прогноз относительно въездных поездок во Францию. Ожидается, что в этом году количество прибытий достигнет допандемического уровня", - сообщают авторы исследования.

Также президент и генеральный директор WTTC Джулия Симпсон заявила, что, по их данным, количество международных прибытий во Францию в первой половине 2023 года составит 93% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В итоге страна сохранит свою позицию самого популярного направления в мире.

Планируя путешествие во Францию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.