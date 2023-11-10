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30 лет независимости Казахстана

Названа лучшая для путешествий страна в 2024 году

Опубликовано:

Юрта в Монголии
Монголия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Названа лучшая для путешествий страна в 2024 году. Эксперты пришли к выводу, что это Монголия. Рейтинг опубликован на сайте Lonely Planet, передает корреспондент NUR.KZ.

Авторы рейтинга признали Монголию наиболее интересной для туристов страной.

"Для искателей широких просторов, приключений и культуры Монголия может многое предложить. Ее столица изобилует людьми и уникальными достопримечательностями. Расположенная между Россией и Китаем, Монголия кажется труднодоступной, но ее двери открыты и ослаблены визовые ограничения для туристов до 2025 года", - отмечает издание.

Вторую строчку в списке заняла Индия, которую специалисты назвали самой колоритной страной в мире, отметив легкий доступ из других государств в Дели, Мумбаи, Гоа. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Третье место досталось Сент-Люсии - островному государству с белоснежными пляжами и лазурной водой, которое прочно закрепило за собой звание лучшего в мире места для проведения медового месяца.

Также в топ-10 вошли Мексика, Марокко, Чили, Бенин, Узбекистан, Пакистан, Хорватия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2044971-nazvana-luchshaya-dlya-puteshestviy-strana-v-2024-godu/

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