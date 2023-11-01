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Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев

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Мечеть Айя-София в Стамбуле
Мечеть Айя-София. Фото: pexels.com

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА Новости.

"Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным", - рассказал Мехмет Нури Эрсой.

По словам министра, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО - организация попросила разработать "план управления посещениями" мечети. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Глава ведомства отметил, что с этой даты туристы и верующие будут попадать в мечеть через разные входы, чтобы не возникло путаницы.

"Стоимость билета пока не определена, информацию об этом распространим ближе к 15 января", - пояснил РИА Новости источник в министерстве туризма Турции.

Храм Святой Софии был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка она стала музеем и была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого путешественники могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе. По данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2043599-vhod-v-mechet-ayya-sofiya-v-stambule-stanet-platnym-dlya-inostrantsev/

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