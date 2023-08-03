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Новый туристический рекорд зафиксировали в Анталье

Опубликовано:

Пляж в Турции
Турция. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый рекорд по числу прибывших с начала года туристов установлен на турецком курорте Анталья. Об этом заявил губернатор провинции Эрсин Языджы, передает Sputnik.

"Побит рекорд 2019 года: с начала года по 29 июля включительно в Анталью прибыли 8 миллионов 11 тысяч 828 туристов", - сообщил губернатор Антальи.

При этом в допендемийном 2019 году к этой дате популярный курорт встретил 8 миллионов 4 тысячи 11 туристов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Также установлен новый рекорд по числу туристов, которые прилетели в провинцию на самолетах: 100 тысяч 40 человек, причем большая часть из них приземлилась в аэропорту Антальи, аэропорт Аланьи принял 1030 туристов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2031034-novyy-turisticheskiy-rekord-zafiksirovali-v-antale/

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