Почему казахстанцы все чаще выбирают внутренний туризм

Кольсай. Фото: NUR.KZ/Айдана Мамаева

Казахстанцы стали чаще выбирать внутренний туризм. Данные соцопроса показывают, что 45% жителей страны не планируют летний отпуск у моря по финансовым причинам, передает КТК.

В этом летнем сезоне путевки за границу подорожали примерно на 10%. А в Турцию, которая всегда пользовалась повышенным спросом у казахстанцев, на все 20.

"Наиболее сильно подорожал сегмент отдыха в Турции. Это, наверное, связано с курсом турецкой лиры. Кроме того, турецкие отельеры сами подняли цены на проживание, ожидая большой поток туристов, который не приехал, однако цены пока держатся. Европа подорожала, но она подорожала для нас из-за роста курса валюты", - говорит исполнительный директор туркомпании Александр Акназаров.

Самый бюджетный вариант отдыха, по мнению многих казахстанцев, это выезд за город, на природу.

И, наверное, больше всего с этим повезло алматинцам. Совсем рядом расположены горы. Добраться до них можно даже на маршрутном автобусе. А прогулка или пикник и вовсе могут быть абсолютно бесплатными.

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Студентка Диана Рахимбердиева в числе тех, кто не может себе позволить отдых за границей. Поэтому девушка собирается провести лето на родине.

"Связано и с деньгами, да. Потому что сейчас мы молодые, надо экономить. Как-то можно и в Казахстане отдохнуть. Например, сегодня мы пришли на Медеу, чтобы немного подбодрить себя. Была на Кольсае, в Тургене, на Алаколе, на Капшагае", - поделилась Диана.

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Большой популярностью в летний период пользуется Капшагайское водохранилище, а также озера Кольсай и Каинды. Стоимость однодневного тура колеблется от 6,5 до 12 тысяч тенге.

"Каждые выходные более 1,5 тысяч человек отдыхает. Как минимум сюда приезжает очень много студентов, молодежь. Есть сезонность, но самое популярное направление - это, конечно же, озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон, но здесь сезон подходит к концу. Город Жаркент также есть в Алматинской области", - рассказала гид по Алматинской области Надежда Выприцкая.

Отдых на родине становится все популярнее, говорят эксперты. В этом году 83% опрошенных собираются в горы и туристические походы. И потратить внутри страны казахстанцы готовы не более 300 тысяч тенге.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2027223-pochemu-kazahstantsy-vse-chasche-vybirayut-vnutrenniy-turizm/