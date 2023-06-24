Стамбул, Каппадокия, Анталья: казахстанка рассказала, за сколько отдохнула в Турции

Гереме. Фото: из личного архива

Алматинка Екатерина Васильева за семь дней побывала в богатом историческими достопримечательностями Стамбуле, удивительной Каппадокии и курортной Анталье. Она рассказала, чем ее удивила Турция и во сколько ей обошелся отдых, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам девушки, перелет из Алматы до Стамбула длится около 6 часов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Стамбул. Фото: из личного архива

Огромный мегаполис поразил ее своим богатым историческим наследием и множеством памятников, запахом жареных каштанов и свежей выпечки, восточной яркостью базаров и живописностью морских берегов.

Стамбул. Фото: из личного архива

Стамбул - единственный город в мире, который находится одновременно в Европе и Азии.

Стамбул. Фото: из личного архива

В крупнейшем городе Турции казахстанка провела три дня, за это время она успела посетить известные достопримечательности - Голубую мечеть и мечеть Святой Софии на центральной площади Султанахмет (Ипподром), дворец Топкапы, цистерну Базилика, дворец Долмабахче, Гранд-базар и другие.

Стамбул. Фото: из личного архива

Гранд-базар. Фото: из личного архива

"В первый день мы заселились в отель, расположенный в историческом центре Стамбула Султанахмет, прогулялись по городу, поужинали.

Стамбул. Фото: из личного архива

Поскольку времени у нас было мало, то мы решили купить экскурсию по знаковым местам. Она включала в себя посещение исторических достопримечательностей, обед и поездку на яхте по Босфору. Стоила 80 долларов (около 36 тыс. тенге) с человека и заняла весь день до вечера. Хотя, в принципе, все это можно посмотреть самостоятельно, если составить маршрут.

Стамбул. Фото: из личного архива

Стамбул. Фото: из личного архива

Стамбул. Фото: из личного архива

На третий день также приобрели экскурсию, но уже по ночному Босфору. Ее стоимость 60 долларов (примерно 27 тыс. тенге) с человека, с алкоголем - 70 долларов (более 31 тыс. тенге).

Стамбул. Фото: из личного архива

Рекомендую. С трехпалубной яхты открывается впечатляющий вид на город с тысячами огней. В программе предусмотрен ужин из трех блюд на выбор (рыба, кебаб, курица), шоу с артистами, восточные танцы, дискотека. Мне очень понравилось", - рассказывает Екатерина.

Каппадокия. Фото: из личного архива

Уже утром алматинка отправилась в аэропорт, откуда полетела в Каппадокию - регион с удивительными природными ландшафтами, подземными и скальными городами, знаменитый полетами на воздушных шарах.

Каппадокия. Фото: из личного архива

"Из аэропорта в Кайсери в городок Гереме, в окрестностях которого запускают воздушные шары, мы прибыли к обеду. Нас заселили в отель, который располагается прямо в пещере. Это так необычно, крутые ощущения.

Каппадокия. Фото: из личного архива

Сотрудник на ресепшене предупредил, что шары начинают взлетать в 5 утра. Для их запуска должна быть благоприятная погода. Нам повезло. На следующий день мы увидели это завораживающее зрелище. Честно, эмоции даже не описать словами. Никакая камера не передаст того, что испытываешь в этот момент.

Каппадокия. Фото: из личного архива

Каппадокия. Фото: из личного архива

Сам Гереме - это маленький городок с многочисленными туфовыми образованиями. Здесь есть кафе, рестораны, магазинчики, сувенирные лавки и своя атмосфера волшебства.

Гереме. Фото: из личного архива

Учхисар. Фото: из личного архива

В 4 км от него стоит город Учхисар с одноименной крепостью. Мы прогулялись туда пешком, а вот до знаменитой Долины Любви, увы, не дошли. Вечером нас уже ждал автобус до Антальи. Путь занял около 10 часов", - делится алматинка.

Анталья. Фото: из личного архива

Курортный город на берегу Средиземного моря славится своим отдыхом по системе "все включено". Здесь казахстанка провела два дня.

Анталья. Фото: из личного архива

На огромной территории отеля 5* можно было найти все, что угодно: бассейны, аквапарк, тренажерный зал, детскую площадку, магазины, рестораны, частный пляж. Туристам предлагают различные активности (утренние зарядки, йогу), работают аниматоры, по вечерам - дискотеки и вечеринки.

Анталья. Фото: из личного архива

Из Антальи до Алматы перелет длился около 5 часов.

"За 7 дней мы побывали в трех локациях. Познакомились с людьми из разных стран. Отдых был очень насыщенным, увлекательным и незабываемым. Перелет и проживание обошлись мне в 440 тыс. тенге.

Анталья. Фото: из личного архива

Я брала с собой в Турцию 300 долларов наличными (135 тыс. тенге), остальное оплачивала картой, которые принимают практически везде. Конвертация, по-моему, даже немножко выгоднее, чем при обмене валют. Потратила еще около 80 тыс. тенге. То есть в целом поездка мне слоила примерно 655 тыс. тенге", - говорит Екатерина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2026167-stambul-kappadokiya-antalya-kazahstanka-rasskazala-za-skolko-otdohnula-v-turtsii/