Досуг

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стамбул, Каппадокия, Анталья: казахстанка рассказала, за сколько отдохнула в Турции

Опубликовано:

Гереме
Гереме. Фото: из личного архива

Алматинка Екатерина Васильева за семь дней побывала в богатом историческими достопримечательностями Стамбуле, удивительной Каппадокии и курортной Анталье. Она рассказала, чем ее удивила Турция и во сколько ей обошелся отдых, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам девушки, перелет из Алматы до Стамбула длится около 6 часов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Огромный мегаполис поразил ее своим богатым историческим наследием и множеством памятников, запахом жареных каштанов и свежей выпечки, восточной яркостью базаров и живописностью морских берегов.

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Стамбул - единственный город в мире, который находится одновременно в Европе и Азии.

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

В крупнейшем городе Турции казахстанка провела три дня, за это время она успела посетить известные достопримечательности - Голубую мечеть и мечеть Святой Софии на центральной площади Султанахмет (Ипподром), дворец Топкапы, цистерну Базилика, дворец Долмабахче, Гранд-базар и другие.

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Гранд-базар в Стамбуле
Гранд-базар. Фото: из личного архива

"В первый день мы заселились в отель, расположенный в историческом центре Стамбула Султанахмет, прогулялись по городу, поужинали.

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Поскольку времени у нас было мало, то мы решили купить экскурсию по знаковым местам. Она включала в себя посещение исторических достопримечательностей, обед и поездку на яхте по Босфору. Стоила 80 долларов (около 36 тыс. тенге) с человека и заняла весь день до вечера. Хотя, в принципе, все это можно посмотреть самостоятельно, если составить маршрут.

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

На третий день также приобрели экскурсию, но уже по ночному Босфору. Ее стоимость 60 долларов (примерно 27 тыс. тенге) с человека, с алкоголем - 70 долларов (более 31 тыс. тенге).

Стамбул
Стамбул. Фото: из личного архива

Рекомендую. С трехпалубной яхты открывается впечатляющий вид на город с тысячами огней. В программе предусмотрен ужин из трех блюд на выбор (рыба, кебаб, курица), шоу с артистами, восточные танцы, дискотека. Мне очень понравилось", - рассказывает Екатерина.

Каппадокия в Турции
Каппадокия. Фото: из личного архива

Уже утром алматинка отправилась в аэропорт, откуда полетела в Каппадокию - регион с удивительными природными ландшафтами, подземными и скальными городами, знаменитый полетами на воздушных шарах.

Каппадокия
Каппадокия. Фото: из личного архива

"Из аэропорта в Кайсери в городок Гереме, в окрестностях которого запускают воздушные шары, мы прибыли к обеду. Нас заселили в отель, который располагается прямо в пещере. Это так необычно, крутые ощущения.

Каппадокия
Каппадокия. Фото: из личного архива

Сотрудник на ресепшене предупредил, что шары начинают взлетать в 5 утра. Для их запуска должна быть благоприятная погода. Нам повезло. На следующий день мы увидели это завораживающее зрелище. Честно, эмоции даже не описать словами. Никакая камера не передаст того, что испытываешь в этот момент.

Каппадокия
Каппадокия. Фото: из личного архива

Каппадокия
Каппадокия. Фото: из личного архива

Сам Гереме - это маленький городок с многочисленными туфовыми образованиями. Здесь есть кафе, рестораны, магазинчики, сувенирные лавки и своя атмосфера волшебства.

Гереме
Гереме. Фото: из личного архива

Учхисар
Учхисар. Фото: из личного архива

В 4 км от него стоит город Учхисар с одноименной крепостью. Мы прогулялись туда пешком, а вот до знаменитой Долины Любви, увы, не дошли. Вечером нас уже ждал автобус до Антальи. Путь занял около 10 часов", - делится алматинка.

Анталья
Анталья. Фото: из личного архива

Курортный город на берегу Средиземного моря славится своим отдыхом по системе "все включено". Здесь казахстанка провела два дня.

Анталья
Анталья. Фото: из личного архива

На огромной территории отеля 5* можно было найти все, что угодно: бассейны, аквапарк, тренажерный зал, детскую площадку, магазины, рестораны, частный пляж. Туристам предлагают различные активности (утренние зарядки, йогу), работают аниматоры, по вечерам - дискотеки и вечеринки.

Анталья
Анталья. Фото: из личного архива

Из Антальи до Алматы перелет длился около 5 часов.

"За 7 дней мы побывали в трех локациях. Познакомились с людьми из разных стран. Отдых был очень насыщенным, увлекательным и незабываемым. Перелет и проживание обошлись мне в 440 тыс. тенге.

Анталья
Анталья. Фото: из личного архива

Я брала с собой в Турцию 300 долларов наличными (135 тыс. тенге), остальное оплачивала картой, которые принимают практически везде. Конвертация, по-моему, даже немножко выгоднее, чем при обмене валют. Потратила еще около 80 тыс. тенге. То есть в целом поездка мне слоила примерно 655 тыс. тенге", - говорит Екатерина.

Планируя путешествие в Турцию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2026167-stambul-kappadokiya-antalya-kazahstanka-rasskazala-za-skolko-otdohnula-v-turtsii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.