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Эзотерика
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Что ждет туристов на Алаколе этим летом

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Алаколь на закате
Алаколь. Фото: stlk11/Getty Images

Горько-соленое озеро Алаколь находится на границе двух областей - Жетысуской и Абайской. Водоем популярен среди казахстанцев и туристов из других стран. Рассказываем, чего ожидать от отдыха в этом летнем сезоне.

Вода озера Алаколь славится своими лечебными свойствами: она избавляет от боли в суставах и эффективно лечит кожные заболевания.

Сухой соленый воздух помогает с заболеваниями легких. Сероводородные грязи подходят для лечения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. Летом вода в озере нагревается до +25 градусов.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

На западном берегу находятся курортные поселки Коктума и Акши, на восточном - село Кабанбай (прежнее название Жарбулак) со стремительно развивающейся туристической инфраструктурой.

Примерно в 15 км восточнее от Кабанбая расположен бальнеологический курорт Барлык-Арасан.

Добраться до Алаколя можно на самолете, поезде, автобусе или машине. Регулярные авиарейсы осуществляются из Алматы, Астаны, Семея и Талдыкоргана. В среднем билеты стоят в районе 10 тыс. тенге.

Также курсируют поезда из столицы, Алматы, Абайской и Восточно-Казахстанской областей, их средняя цена - 4 тыс. тенге. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Туристы в зависимости от пожеланий и предпочтений могут заселиться в VIP-гостиницы, базы отдыха, пансионаты, санатории.

Стоимость отдыха зависит от множества факторов - условий проживания, наличия/отсутствия питания, расстояния до озера.

В среднем двухместный номер можно снять за 15 тыс. тенге. Питание в сумму не входит. Также можно найти варианты как дешевле, так и дороже.

Объекты повышенной комфортности имеют собственный оборудованный пляж, открытые бассейны, детские площадки. На их территории есть кафе, бары и рестораны. Некоторые предлагают дополнительные лечебно-косметические процедуры и различные развлечения - дискотеки, концертные программы.

В разных частях озера инфраструктура отличается, на наиболее благоустроенных участках предлагается в аренду пляжный инвентарь (лежаки и зонтики), есть и водные развлечения - катание на катере, банане и т.д.

Совместить отдых на Алаколе можно и с рыбалкой. В водоеме обитают сазан, белый окунь, судак, карась. Более удачной считается ловля с лодки, которую можно взять в аренду.

В последние годы озеро обретает все большую популярность, потому что здесь можно найти доступные варианты для отдыха. Только поездку желательно планировать заранее, так как в пик сезона мест уже может и не быть.

Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2025805-chto-zhdet-turistov-na-alakole-etim-letom/

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