Стало известно, сколько туристов ждут в этом году в Турции

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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна в 2022 году планирует принять 47 миллионов отдыхающих, а на 100-летие республики в 2023 году поставят более высокие задачи, передает РИА Новости.

Слова министра приводит газета Yeni Şafak. По его данным, за первые семь месяцев 2022 года число прибывших на отдых в Турцию достигло 26,2 млн человек. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Это позволило обновить цель на год. Теперь вместо 42 миллионов в этом году курорты смогут посетить до 47 миллионов иностранцев.

Мехмет Нури Эрсой подчеркнул, что сфера услуг представляет собой динамичный сектор, который быстро адаптируется к новым условиям и соответствует требованиям своего времени.

Он добавил, что на 100-летие в 2023 году Турцию ждут более высокие задачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1986681-stalo-izvestno-skolko-turistov-zhdut-v-etom-godu-v-turtsii/