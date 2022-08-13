Казахстанец рассказал, за сколько отдохнул с семьей в Баянауле

Фото: instagram.com/artemklevan

Павлодарец с семьей и друзьями провел выходные на живописном озере Жасыбай в Баянаульском районе. Артем рассказал о своих впечатлениях и ценах на отдых, передает корреспондент NUR.KZ.

Артем отметил, что многие жители Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областей знают об отдыхе в Баянауле, потому что хоть раз в жизни там были.

Фото: instagram.com/artemklevan

За въезд на территорию национального парка нужно заплатить 606 тенге с человека за сутки.

Компания парня первым делом стала выбирать, где остановиться на уик-энд.

Фото: instagram.com/artemklevan

"Скажу так: в этом плане дешевле было съездить с семьей в Алматы на 5 дней, нежели в Баянаул на 2 дня. Средняя цена малобюджетных апартаментов - 20 тысяч тенге в сутки на двоих. За эти деньги мы получили кровать, туалет, душ, холодильник и чайник.

Фото: instagram.com/artemklevan

Турбазу выбрали более новую, а потому там было чисто. Если хочется больше комфорта, то ценник начинает расти в геометрической прогрессии. Сутки - 50, 60, 120 тысяч тенге. Можно снять целый дом на 10-12 человек за 300 тысяч тенге в сутки. Зато у вас уже будет частный пляж и включен завтрак", - рассказывает казахстанец.

По его словам, продукты они закупали с друзьями в Павлодаре. Правда, перестарались, еды осталось много. Недорогие авиа- и ж/д билеты до Павлодара ищите на Aviata.kz.

Фото: instagram.com/artemklevan

"На это потратили примерно 50 тысяч тенге. Ехать решили на своих машинах, это еще примерно по 10 тысяч тенге за бензин. Кстати, для меня - это очередное испытание. На трассу за рулем я выезжать опасаюсь. Но все было прекрасно. Дорога, отмечу, шикарная. Лишь на двух небольших участках ведется ремонт", - поделился Артем.

По его мнению, предпринимателям стоило бы обратить больше внимания на организацию отдыха и сервис, потому что ухоженность, порядок и чистота создают атмосферу, способную привлечь еще больше туристов.

Фото: instagram.com/artemklevan

"Лично мы едем в Баянаул из-за красоты природы. Горы вдохновляют и притягивают. Воздух прекрасный. Баянаул не зря называют жемчужиной Прииртышья. Мы кайфанули. Хотя отдых на Жасыбае дороговат", - говорит Артем.

Фото: instagram.com/artemklevan

В итоге, отметил павлодарец, за два дня на семью с двумя детьми ушло около 70 тысяч тенге: 40 тысяч - проживание, 17 тысяч - продукты, 10 тысяч - бензин, примерно 2,5 тысячи - плата за въезд в курортную зону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1982388-kazahstanets-rasskazal-za-skolko-otdohnul-s-semey-v-bayanaule/