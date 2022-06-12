Павлодарец рассказал, во сколько ему обошелся отдых с семьей в Алматы

Фото: из личного архива

Житель Павлодара недавно побывал с семьей в Алматы. Артем отправился в 5-дневный отпуск с женой и двумя детьми. Также компанию им составили друзья. Молодой человек поделился впечатлениями и рассказал, во сколько обошлась поездка, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение о том, чтобы отправиться в отпуск в Алматы было совершенно спонтанным. Сидя с нашими друзьями на одной из очередных встреч, вдруг родилась мысль посетить южную столицу, было это еще в начале года.

Как спонтанно мы этим загорелись, так спонтанно через месяц (в марте) купили билеты на самолет по выгодным ценам", - рассказывает Артем. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

По словам павлодарца, самым сложным оказался сбор багажа.

"Мне много не надо, но дети, одному из которых 11 месяцев, нуждаются во всяких вещах. Утрамбовав ручную кладь, три сумки по 5 килограммов, вместе с друзьями мы отправились в Алматы на 5 дней", - поделился молодой человек.

Артем любит вести подсчеты. Он рассказал, что им удалось посетить за 5 дней и во сколько обошелся отдых.

Фото: из личного архива

"В первый день мы никуда не ходили. Прилетели, пока сняли квартиру (за окном был Арбат), пока освоились, вечером просто погуляли. Но следующие дни у нас уже были расписаны.

Во второй день сходили в центральный парк культуры и отдыха, там же зоопарк (вход 800 тенге со взрослого), аттракционы. Вечером поехали на "Кок-Тобе" (с человека в обе стороны на канатке 3500 тенге, дети - бесплатно).

В третий день отправились в парк Первого президента. Просто кормили белок, гуляли и наслаждались зеленым Алматы. Потом провели время в одном из ТРЦ.

В четвертый день направились к "Медеу", прошли 842 ступени вверх по Лестнице здоровья.

А последний день прошел в аквапарке: 10 780 тенге за двух взрослых, дети до 110 см - бесплатно, лучше заказывать билеты через сайт, так дешевле", - советует павлодарец.

Фото: из личного архива

В итоге, говорит Артем, их семья потратила: на авиабилеты (2 взрослых, 2 детей) - 54 500 тенге, аренду квартиры возле Арбата (напополам с друзьями) - 37 500 тенге, такси (напополам с друзьями) - 11 500 тенге, продукты - 25 000 тенге, завтраки, обеды, ужины - 46 000 тенге, подарки и прочее - 30 000 тенге.

"Чуть больше 220 000 тенге обошелся отдых в Алматы на 5 дней для молодой семьи с двумя детьми. Как мне кажется, не столь и дорого", - резюмировал павлодарец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1973653-pavlodarets-rasskazal-vo-skolko-emu-oboshelsya-otdyh-s-semey-v-almaty/